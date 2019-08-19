斐济总理指认澳总理“侮辱人” 拿钱说事盛气凌人

斐济总理弗兰克·姆拜尼马拉马16日接受媒体采访，指认澳大利亚总理斯科特·莫里森在与太平洋岛国领导人磋商时不仅盛气凌人，还拿钱说事儿，“非常侮辱人”。

为期4天的第50届太平洋岛国论坛领导人会议16日在图瓦卢首都富纳富提闭幕。会议主题是“确保我们在太平洋的未来”，与会代表着重讨论气候变化、经济发展、海事安全及海洋污染等议题。

会议发表的领导人联合声明呼吁国际社会采取紧急行动，应对全球气候变化。然而，法新社报道，会后发表的联合公报没有能够满足大多数太平洋岛国领导人预期。多个太平洋岛国受海平面上升威胁，这些国家的代表认为，澳大利亚的阻挠导致联合公报遭弱化。

澳大利亚能源经济依赖煤炭行业。斐济总理姆拜尼马拉马接受英国《卫报》采访时说，多个太平洋岛国代表指责澳大利亚应对气候变化不力，要求澳大利亚更大幅度减少碳排放。莫里森被逼急了，拿澳大利亚提供的资金说事儿，强调“澳大利亚一直以来给太平洋（岛国）多少多少钱”。

姆拜尼马拉马说：“（澳大利亚）总理非常侮辱人，非常盛气凌人。”

莫里森在论坛开幕前承诺，澳大利亚将向太平洋岛国提供5亿澳元（约合23.88亿元人民币）资金，帮助这些国家应对气候变化。姆拜尼马拉马先前指责澳大利亚能源政策对地势低洼的岛国构成“生存威胁”。

另一方面，《卫报》发布的一段视频显示，澳大利亚副总理兼基础设施和地区发展部长迈克尔·麦科马克声称，太平洋岛国国民能够活下去，因为他们可以到澳大利亚工作，采水果、摘蔬菜。“我们欢迎他们，会一直欢迎他们。”

就澳大利亚政府惹出的争议，澳大利亚反对党工党发言人马克·巴特勒说，莫里森破坏了与太平洋岛国长久以来的关系，麦科马克的说法更是在“伤口上撒盐”。

莫里森办公室17日没有就姆拜尼马拉马的指认作出回应，强调澳大利亚将继续致力于地区事务。莫里森则告诉媒体记者，澳大利亚与太平洋岛国有过艰难对话，澳大利亚参与太平洋岛国的各类会商，彼此“像围坐在桌子旁的家人”。

莫里森说：“我们将一直在那里，不论需要磋商的是什么问题。”（陈立希）（新华社专特稿）

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