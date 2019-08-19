沙特已控制胡塞武装袭击油田所致火势 未影响生产

沙特阿拉伯国营石油企业沙特阿美公司说，也门胡塞武装17日对沙特东部油田的袭击造成一处天然气设施“有限”起火，没有对原油生产造成影响。

胡塞武装发言人当天早些时候说，胡塞武装派出10架无人驾驶飞机，对沙特谢拜油田发起袭击。按这名发言人的说法，这是胡塞武装对处于沙特腹地油田的“最大规模打击”。

沙特阿美公司在一份声明中说：“沙特阿美公司应急响应小组今晨控制住了谢拜液化天然气设施的有限火势。没有人员受伤，沙特阿美公司的原油生产没有受到影响。”

谢拜油田邻近沙特与阿拉伯联合酋长国边界，距离胡塞武装在也门的控制区超过1000公里。阿联酋是沙特打击胡塞武装的盟友。胡塞武装不时对沙特目标发起无人机袭击，沙特方面则空袭胡塞武装目标作为回应。

胡塞武装2014年占领也门首都萨那和南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。沙特主导的多国联军2015年3月发起“果断风暴”行动，支援也门政府军打击胡塞武装。（陈立希）【新华社微特稿】

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