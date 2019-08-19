“伊斯兰国”宣称对阿富汗首都婚礼炸弹袭击案负责

人民网讯 据法新社报道，阿富汗内政部官员在18日介绍称，首都喀布尔西部一座正在举行婚礼的礼堂17日晚遭炸弹袭击，目前已造成至少63人死亡、182人受伤。事发后，正在与美国进行谈判的塔利班否认参与，而数小时后，恐怖组织“伊斯兰国”宣称对此次袭击负责。

阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米介绍称，爆炸发生在当地时间17日22时40分左右。事发时，位于喀布尔第六区的一个酒店内正在举行一场婚礼，现场有很多客人。一名自杀式袭击者混入人群中引爆炸弹，爆炸在人群中造成恐慌。而截至目前为止，这场袭击已造成63人死亡，另有182人受伤，伤者已被送往医院接受救治。

半岛电视台的相关报道中指出，这名自杀式袭击者是在礼堂的男宾接待处引爆炸弹，遇难者中包括女性和儿童。而据目击者介绍称，当晚有超过1000名宾客参加了当天的婚礼。一名幸存者回忆，爆炸发生时，他正与新郎在另一间屋里，“我们听到了爆炸声，但出来后找不到任何人，所有人都倒在地上”。

有报道指出，去年11月，喀布尔的一场婚礼也遭遇爆炸袭击，造成至少40人丧生。（老任）

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