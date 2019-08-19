新华社联合国8月18日电 专访：期待把全球人道主义事业继续推向前进——访联合国人道主义事务协调厅官员杨臻黛

新华社记者王建刚

联合国人道主义事务协调厅官员杨臻黛在8月19日第11个世界人道主义日来临前夕接受新华社记者专访时说：“联合国所主导的全球人道主义事业，以其人道性、公正性、中立性和独立性，成为一个在国际社会具有广泛共识、扎实成绩和支柱性地位的领域。在此，我们期待各国政府和社会各界同联合国人道主义系统开展更加广泛和深入的合作，把全球人道主义事业继续推向前进。”

战争与冲突是导致人道主义危机的主要原因，自然灾害和气候变化也给人类造成严重损失。据统计，2019年纳入全球人道主义应急计划的国家有57个，规划救援人数为1.06亿人，即在全球范围内，每70人中就有一人身陷危机，亟需人道主义援助和保护。

杨臻黛说：“根据近年《全球人道主义状况概览》的数据，从2015年到2018年，全球人道主义资金需求从200亿美元增至252亿美元，增幅为26%；募集到的资金从103亿美元提高到150亿美元，增幅46%，资金到位率从52%提高到60%。但与此同时，资金缺口也从97亿美元增加到了102亿美元，缺口占总需求的40%。”

杨臻黛说，虽然面临诸多挑战，但全球人道主义工作者协同努力，取得令人瞩目的业绩。比如，在2018年，每月为800万名也门难民提供紧急粮食援助以及为200万索马里难民提供粮食或现金援助；全年为叙利亚境内的540万名陷于困境的人们提供人道主义物资、医疗援助和保护，为250万名南苏丹难民寻求有效安全庇护，为120万名遭遇严重干旱的阿富汗灾民提供援助，帮助20多个危机国家的700多万名儿童在紧急情况下依然能够接受到教育……

杨臻黛表示，面对新形势、新挑战，国际社会需要在政治、人道、人权及发展等诸多领域合作、互补，综合预防和减少战乱、冲突、暴力、贫困及不平等，缓解人口激增、环境恶化及自然灾害等重大问题，帮助危机国家和地区走上包容性和可持续发展的道路。这是预防和减少人道主义危机的根本出路。“各方行动者应加强宣传和募资力度，动员更多的资金和资源，满足人道主义救援的需求，并创新和进一步提高工作水平，加强伙伴关系建设，提升援助和保护的效率和效果。”

2003年8月19日，联合国巴格达办事处遭汽车炸弹袭击，造成包括联合国伊拉克问题特别代表德梅洛在内的22人死亡、150多人受伤。2008年12月，联合国大会通过决议，将每年的8月19日定为世界人道主义日。今年世界人道主义日的主题是“女性人道主义工作者”。纪念日当天，联合国人道主义事务协调厅将通过官网及主要社交媒体，每小时发布一部女性人道主义工作者的工作及生活短片，展示她们所做奉献。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)