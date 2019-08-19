综合消息：海外各界谴责暴力行径和外部干涉　支持止暴制乱维护香港繁荣稳定

新华社北京8月18日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，海外各界持续发声，重申支持中国政府在香港问题上的立场，谴责香港发生的暴力事件及外部势力干涉，支持香港特区政府和警方依法止暴制乱，维护香港繁荣稳定。

巴勒斯坦总统府日前发表声明，重申巴勒斯坦支持中国维护国家主权和领土完整、拒绝外部干涉、维护香港稳定。

朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》近日发表评论文章强调，朝鲜完全支持中国党和政府为坚持“一国两制”方针、坚决捍卫国家领土完整而采取的一切措施。

菲律宾中国和平统一促进会会长张昭和表示，香港事务纯属中国内政，绝不允许任何外部势力干涉。任何企图搞乱香港、破坏中国和平发展的图谋和行径都注定要失败。海外华侨华人坚定支持中央政府和香港特区政府对相关问题采取的措施，支持止暴制乱、维护香港安定祥和的环境。

菲律宾香港商会副会长高维泽说，香港是中国不可分割的一部分，决不允许分裂国家的“港独”势力兴风作浪，决不允许个别人破坏香港繁荣稳定的阴谋得逞。香港过去和现在的发展一直与祖国的发展密切相关，一个繁荣稳定的香港是所有香港人的共同目标。

巴西中国和平统一促进总会会长李锦辉表示，近来激进势力在香港制造了一系列“暴”和“乱”，企图破坏香港的繁荣稳定。海外华侨华人决不会任由这种“暴”和“乱”持续下去，坚决支持中央政府的严正立场，坚决支持香港特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法。

埃及中国和平统一促进会会长陈建南说，在埃及的华侨华人和留学生一致支持中央政府和香港特区政府为维护“一国两制”和香港稳定所做的努力，对维护香港治安、保护香港人民利益的警察表示慰问。“我们坚决反对暴徒破坏‘一国两制’、企图分裂国家的行径，坚决反对境外势力干涉中国内政。”

比利时中国和平统一促进会会长朱海安指出，少数激进分子企图搞乱香港的图谋是绝对不会得逞的，一切挑战“一国两制”原则底线的行径都必须依法得到严惩。

捷克中国和平统一促进会近日发表声明，强烈谴责“港独”言行，呼吁人们团结一心，敢于向暴力行径、违法行为说不。

澳大利亚20多个华人社团近日发表联合声明，反对破坏香港基本秩序的违法行为，反对任何外部势力干涉香港事务，反对所有分裂中国的行径。声明还呼吁香港市民阻止极端激进分子的暴力乱港行为，团结一致，守护“一国两制”，维护香港的繁荣稳定。（参与记者：吕迎旭、程大雨、江亚平、袁梦晨、郑昕、宫若涵、李碧念、潘革平、杨晓红、杨敬忠）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)