俄防长：俄仍愿就中短程导弹问题与美方对话

新华社莫斯科8月18日电（记者栾海）俄罗斯国防部长绍伊古18日在莫斯科表示，俄方愿就中短程导弹问题继续与美国谈判，同时告诫美国不要在“谈与不谈”上说假话。

据“俄罗斯24”新闻频道报道，绍伊古说，在中短程导弹问题上，“如果美国愿意谈判就谈，如果不想谈也应直说，不要说假话”。

绍伊古表示，自美国政府今年2月宣布启动退出《中导条约》进程，到8月份美国正式退出该条约前，俄方一直建议美方进行对话。关于中短程导弹问题，俄方的对话大门仍是敞开的，而且俄方坚持此前的立场，只要美国不在欧洲和亚太地区部署中短程导弹，俄罗斯也不会部署这类武器。

根据苏联和美国于1987年签署的《中导条约》，两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。该条约于本月2日正式失效，美俄双方相互指责对方应为条约失效承担责任。《中导条约》失效后，俄美于2010年签署的、旨在限制两国核弹头数量的《新削减战略武器条约》成为两国间唯一军控条约。

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