信用评级机构下调阿根廷主权债务评级 阿财长辞职

阿根廷财政部长尼古拉斯·杜霍夫内17日辞职，认定政府需要“大幅更新”经济官员团队，以应对经济难题。

两家国际信用评级机构16日相继下调阿根廷的主权债务评级，预期阿根廷债务违约风险增加。

【财长让位】

杜霍夫内在递交至总统毛里西奥·马克里的辞职信中说，出任财长期间，他为削减财政赤字、减少公共支出作出努力。

“我们同样犯了错，毫无疑问。（但）我们从来没有就意识（错误）迟疑，竭尽全力予以更正，”杜霍夫内说，他辞职是因为“听取民意”，经济危机当前，政府经济班子需要作“重大更新”。

受总统选举初选失利和金融市场震荡触动，马克里14日签署政令，推出一系列针对低收入群体和工薪阶层的救助措施，包括提高最低工资、降低工资税、限定汽油价格不变。政府将为施行上述措施投入大约6.8亿美元。马克里15日着手取消基本食品的消费税，以缓解经济危机、增加自己连任总统的机会。

路透社解读，阿根廷政府近几天所推经济刺激措施与马克里2015年出任总统以后施行的财政紧缩政策背道而驰。

马克里在任期间，国际货币基金组织向阿根廷提供的救助贷款总额增至大约570亿美元。杜霍夫内分管与国际货币基金组织谈判，同时监督践行削减财政赤字、减少公共支出等为获得贷款而作出的承诺。

一名阿根廷政府人士告诉路透社记者，马克里委任现任布宜诺斯艾利斯省经济部长埃尔南·拉昆萨接替杜霍夫内。拉昆萨曾经出任阿根廷中央银行行长。

【评级下调】

惠誉和标准普尔两家国际信用评级机构16日分别下调阿根廷的主权债务评级。惠誉将阿根廷评级从B下调两档至CCC，标普从B下调一档至B-。

惠誉说，下调阿根廷评级反映阿根廷自总统选举初选以来的政策不确定性和金融市场急剧动荡状况，提示阿根廷宏观经济环境恶化的预期以及主权债务违约的可能性。

11日总统选举初选被视为选情风向标。初选结果显示，马克里得票率为32%，反对派总统候选人阿尔韦托·费尔南德斯得票率47%。

费尔南德斯主张采取外汇管制和贸易保护主义等政策。因担忧政府更迭导致国家主权债务违约风险上升，阿根廷金融市场震荡多日。阿根廷本币比索对美元汇率12日开始大跌，跌幅一度大约25%。震荡15日趋于缓和，汇率15日止跌，16日继续回升。只是，投资者们依然担心一旦费尔南德斯就任总统，可能有损马克里政府多年来为恢复外界对阿根廷经济信心所做努力。

英国凯投国际宏观经济咨询公司在一份声明中说：“阿根廷比索的汇率过去几个交易日开始稳定，但本周早些时候的暴跌令人担心极有可能发生主权债务违约。”

惠誉说，伴随费尔南德斯赢得总统选举的可能性增加，马克里所推财政紧缩政策无法延续的风险增大。

路透社报道，阿根廷央行面临难题，即在不过多动用美元外汇储备的情况下稳定汇率。央行过去一周出售的外汇储备累计达到5.03亿美元。阿根廷政府官员预期政府后续动用外汇储备稳定汇率的空间有限。（杜鹃）（新华社专特稿）

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