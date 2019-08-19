英国政府文件曝光 预期“硬脱欧”窘境

英国《星期日泰晤士报》17日援引英国内阁办公厅一份文件报道，如果英国在没有协议的情况下退出欧洲联盟，将面临燃料、食品和药物短缺，主要交通口岸将出现拥堵，同时英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间需要设置“硬边界”。

报道说，英国内阁办公厅本月发起代号“黄鹀”的行动，编撰这份文件。文件对英国“无协议脱欧”所做准备作最全面评估，推测英国“无协议脱欧”后最可能出现的状况，而非最坏情形。文件系“官方机密”，有“必须知情”安全权限的人才可以阅览。

文件显示，使用主要口岸的货车中，85%“可能没有准备好”接受法国海关检查，意味着许多口岸的混乱状况可能持续三个月。

英国政府认为，英国北爱尔兰地区和爱尔兰之间今后可能设置“硬边界”，即重新设置实体海关和边防检查设施。现有避免全面检查的计划届时将没有办法继续。

英国“脱欧”的新期限是10月31日。首相鲍里斯·约翰逊多次声明，英国将努力与欧盟达成一份新版“脱欧”协议，同时强调英国必须在新期限以前完成“脱欧”，即使这样做的代价是“无协议脱欧”。

约翰逊要求欧盟重谈“脱欧”协议的法律条款部分，特别是取消旨在避免北爱尔兰与爱尔兰之间恢复“硬边界”的“备份安排”。但欧盟一直坚持“备份安排”不容重新谈判。

在英国国内，最大反对党工党党首杰里米·科尔宾正积极推动对约翰逊政府发起不信任投票，寻求提前议会选举，以阻止英国在没有协议的情况下退出欧盟。

路透社以多名反对“无协议脱欧”人士为消息源报道，“无协议脱欧”将损害全球经济增长，经由金融市场传递冲击，撼动英国全球领先金融中心的地位。（王逸君）（新华社专特稿）

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