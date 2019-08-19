美国一名涉嫌威胁袭击犹太社区中心的男子被捕

新华社华盛顿8月18日电（记者徐剑梅 刘阳）美国俄亥俄州警方18日表示，一名自称白人民族主义者的男子因涉嫌威胁袭击该州扬斯敦市一所犹太社区中心于17日被捕。

据美国媒体报道，这名男子是扬斯敦市附近新米德尔敦的居民詹姆斯·里尔登，现年20岁。上月在社交媒体上出现一段视频，画面显示里尔登正在持枪射击，并配以有关白人民族主义者袭击扬斯敦市犹太社区中心的文字。警方经初步调查认定，里尔登发布了这段视频。此外，他还涉嫌在社交媒体上发布许多反犹和白人民族主义言论。

扬斯敦市警方和联邦调查局探员搜查了里尔登母亲位于新米德尔敦的家，收缴多种枪支武器和防毒面具、防弹背心等。

扬斯敦市距宾夕法尼亚州匹兹堡市90多公里。2018年10月，一名枪手袭击匹兹堡市一所犹太会堂，造成11人死亡。

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