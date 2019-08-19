直布罗陀政府拒绝美国扣留伊朗油轮的要求

人民网讯 据美国媒体报道，直布罗陀政府18日表示，他们拒绝美国再次提出的继续扣押伊朗油轮的要求，允许伊朗超级油轮使离。
美联社报道说，直布罗陀政府当天发表声明说，伊朗超级油轮“格雷斯一号”（Grace 1）现在可以自由驶离直布罗陀，理由是美国对伊朗实施了制裁，但英国和欧盟成员国没有对伊朗实施制裁。
据报道，伊朗驻英国大使巴埃迪内贾德(Hamid Baeidinejad)当天发推文说，“油轮预计今夜离开”。他同时表示，两个工程团队已经搭乘飞机抵达直布罗陀，协助油轮离开。德黑兰方面表示，准备派出海军舰队为这艘油轮护航。报道说，“格雷斯一号”（Grace 1）已经改名为Adrian Darya 1.
美国政府16日获得法庭命令，以违背美国对伊朗制裁为理由要求继续扣押这艘伊朗油轮。在此之前，直布罗陀解除了对这艘伊朗油轮的扣押。美联社说，“格雷斯1号”目前载有210万桶伊朗原油，继续停泊在直布罗陀沿海。新船员抵达后，这艘油轮计划驶往一个没有公开的目的地。（老任）
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