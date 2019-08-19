美国警察铁腕镇暴逮捕13人 警局发言人：保证公众安全，有必要这样做

据美国媒体17日报道，当天在俄勒冈州波特兰市一场整体上以“和平”方式进行的集会活动上，美国警方逮捕了13人。此外，在集会举行前，美国警方以维护公共安全为由，提前逮捕了6名计划参加抗议的示威者。

据美国“政治”新闻网站17日报道，当天上千名抗议者走上波特兰街头，包括极右翼人士、白人至上主义者以及左翼反法西斯人士。警方设置了路障，封闭了部分街道与桥梁，试图将两派示威者分开。即便如此，双方还是发生了小规模冲突，造成6人受伤。警方在现场缴获了大量武器，包括金属棍、盾牌等。美国广播公司18日称，警察逮捕暴力抗议者时被扔塑料水瓶，随后警告示威者离开，否则将其逮捕。有13人因干扰警察执法、非法使用武器等被捕。

据英国广播公司18日报道，17日的集会由美国极右翼团体“骄傲男孩”发起，该团体此前被公民权益组织“南方反贫穷法律中心”列为仇恨组织。此次集会的目标是将左翼组织“反法西斯主义运动”(Antifa)列为国内恐怖组织，而波特兰当地的“玫瑰之都反法西斯主义运动”指责极右翼组织将暴力带到波特兰，号召当地民众捍卫波特兰、抵抗极右翼的攻击。就在集会当天，美国总统特朗普为极右翼帮腔。他在推特上表示，正在重点考虑是否将Antifa定为“恐怖组织”。

在示威举行前，当地警方为防止发生暴力冲突，还提前抓捕了6名极右翼人士。波特兰警察局发言人琼斯17日在记者会上表示，警方执法首先考虑的是公众的安全，“我们的反应(措施)是必要的，是为了保证公众的安全，不应被解读为带有偏见或倾向性”。她还说，示威者须按指示在人行道上进行游行，不能占用公路，违反规定的人可能会被逮捕或者收到法院传票。在集会的前一天，波特兰市市长惠勒对美国福克斯新闻网表示，支持人们示威的权利，但“不管你是谁，也不管你的政治立场如何，如果你在这座城市参与暴力活动，那将被追究责任”。（记者 温燕 王逸）

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