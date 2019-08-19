中国航天员代表团开启访纳之旅

人民网斯瓦科普蒙德市8月18日电（记者 李滢嫣）由中国航天员刘洋和陈冬等组成的代表团应纳米比亚根哥布总统盛情邀请于19至23日访问纳米比亚。此次访纳，航天员们将拜会根哥布总统，在中国航天测控站与当地中小学生见面，并在纳米比亚科技大学与学生面对面交流。

2012年6月16日，刘洋作为神舟九号机组成员，执行天宫一号与神舟九号载人交会对接任务，成为中国第一位升空女航天员。2016年10月17日，陈冬乘坐神州十一号升空，执行为期33天的天宫二号与神舟十一号载人飞行任务，11月18日，成功完成任务并返回地球，是迄今中国载人航天飞行时间最长的记录。

中国航天员是中国的民族英雄。2010年，中国第一位完成载人航天任务的航天员杨利伟访问纳米比亚。刘洋和陈冬此次访问是中国航天员第二次访纳，体现了中国对中纳关系与合作的高度重视，充分显示了中纳之间的深厚友谊。

中国和纳米比亚在航空航天领域所开展的合作是基于平等互利基础上的。中国航天事业的发展离不开纳米比亚朋友的支持。刘洋和陈冬此访必将推动两国人民之间的友谊不断深化，成为中纳两国传统友谊的里程碑。

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