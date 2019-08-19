“我是主动要求来中国任职的”（我在中国当大使）

保罗·瓦莱大使近照。

海外网 付勇超摄

“我是主动要求来中国任职的。到中国工作是我多年的梦想，所以当我终于如愿以偿时，非常高兴！”这是保罗·瓦莱当初得知要出任巴西驻华大使时的第一反应。

瓦莱曾长期参与巴西对外贸易合作谈判工作，到中国这个巴西最大贸易伙伴国当大使，对于瓦莱来说意义格外不同。近日在接受人民日报海外网采访时，瓦莱分享了他的多彩中国故事。

“中国给我的最深印象就是‘大’”

瓦莱对中国的浓厚兴趣，萌发于孩提时代。瓦莱回忆说：“我妈妈总会给我和妹妹讲美国女作家赛珍珠笔下的中国故事。所以，早在童年时，我就初识了中国文化和中国历史。”

2012年瓦莱第一次来华，童年时期的模糊中国印象逐渐形成清晰画像，“中国给我的最深印象就是‘大’，国土面积大，城市数量多，令人叹为观止。”

自2018年底以驻华大使身份常驻中国后，瓦莱对中国的认知变得更为丰富立体。体验独特的移动支付，享受舒适的高铁出行，品尝美味的各大菜系……谈起在中国的生活，原本还不苟言笑的瓦莱变得眉飞色舞起来：“中国有太多美好的文化和事物，要让我选择最喜欢的一点，就像让我选择最喜欢的儿子一样难。”

瓦莱把他的中国见闻分享给巴西朋友，也希望有更多中国朋友了解巴西。在采访中，瓦莱尤其表达了对推动两国人文交流的强烈愿望。以体育交流合作为例，瓦莱表示，巴西人不仅喜欢中国的功夫、太极，也非常喜欢中国的乒乓，中国乒乓球队不愧是“梦之队”。与此同时，巴西足球在中国也很受欢迎，有不少巴西球员效力于中国球队。瓦莱透露，目前巴西有关方面正在与中国足球协会进行协商，以推动巴中两国在足球领域有更深入的合作。“希望有更多孩子和年轻人了解、热爱足球，这将为巴中关系友好发展添砖加瓦。”

“华为在巴西有良好的客户基础”

在活跃的人文交流之外，强韧的经贸纽带更是两国关系发展的一大支柱。

巴西是第一个与中国双边贸易额突破千亿美元大关的拉美国家，中国已连续十年成为巴西第一大贸易伙伴。2018年两国双边贸易总额1111.8亿美元，同比上涨26.6%。其中，中方出口336.7亿美元，进口775.1亿美元，同比分别增长16.3%和31.7%。巴西对华出口666亿美元，同比增长32.2%。大豆、原油、铁矿石等是巴西输华的主要产品。

瓦莱希望，未来两国的农产品贸易合作不仅限于大豆。巴西是水果生产大国，但目前巴西水果在中国市场上只占很小的份额。同样，中国也盛产水果。促进水果的双边贸易对两国来说互惠互利，巴中正在就水果的双边贸易合作展开磋商，“巴西力求出口到中国的水果品质优良而价格实惠。”

除了农产品，瓦莱格外看重两国在科技创新领域的合作。瓦莱举例说，过去30年来两国已联合发射了多颗巴中地球资源卫星，为巴中两国以及其他国家各行业用户提供了大量卫星图像数据，合作成果惠及世界。他希望，两国能够在科技创新领域培育更多新的合作增长点。

“巴西已将科技创新领域的合作置于金砖国家合作项目的首要位置。”瓦莱表示，巴西对以华为等公司为代表的中国高科技企业持积极态度。华为在巴西有良好的客户基础，也期待华为未来继续成为巴西市场的重要参与者。

“为金砖合作成果感到自豪”

中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家，都是重要的新兴市场大国， 两国加强合作的意义超出了双边范畴。两国加强在金砖国家、世界贸易组织、二十国集团等多边机制中的协调配合，对于共同维护多边主义和全球多边贸易体系具有深远意义。

在刚刚举行的二十国集团领导人大阪峰会上，通过金砖国家领导人会晤的例行安排，金砖战略伙伴关系得到进一步深化。瓦莱透露，巴西作为2019年金砖国家轮值主席国，正在积极筹备金砖国家领导人会晤的上百场会议。金砖国家领导人的频繁互动，预示着金砖合作的美好前景。

尽管国际上从来不乏“金砖褪色论”等唱衰论调，但瓦莱对金砖合作的前景充满信心。他说，当合作刚开始时，要寻求利益共同点、寻求人民之间的相互理解的确不容易，但金砖合作已经在很多领域实现了突破。“金砖国家合作已经迈入了第二个十年，我们都为金砖国家在过去十年间所获得的成就感到无比自豪，也期待金砖国家在未来可以取得更多合作成果。”

瓦莱对金砖合作的积极态度，也折射出巴西对多边主义的立场。2018年底巴西新一届政府上台后，巴西长期以来高度重视多边主义的传统立场是否会发生重大转变引发多方关注。对此，瓦莱坚定地表示，“巴西一贯重视并将继续重视多边贸易体制。”

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)