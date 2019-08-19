“强制技术转让”是无稽之谈（钟声）

以所谓的“强制技术转让”抹黑中国，美国一些人兴味盎然，乐此不疲。对此，国际社会和美国国内质疑之声不断，工商企业界更是不屑一顾。但美国一些人沉迷其中难以自拔，不时扯着嗓子鼓噪一番。

中国政府在加入世界贸易组织议定书中早已明示，不以技术转让作为批准外商投资的条件。世贸组织《与贸易有关的知识产权协议》对知识产权保护的标准很高，而中国这一承诺事实上超过了该协议的要求，是绝大多数其他世贸组织成员在多边贸易体系下没有作过的承诺。中国没有任何法律规定外国企业必须转让技术给其中国合作伙伴。

企业之间的技术转让，是国际经济合作中正常的商业行为。外国企业与中国合作伙伴按照市场原则开展技术合作，在平等协商基础上自愿签订具有法律约束力的协议，是市场主体间互利共赢的自主选择。企业出于成本效益考虑提出的正常谈判要求，属于企业的议价权利，理应保护。即使外方认为中企具有滥用市场支配地位的行为，也完全可以依据国际规则，走反垄断申诉和诉讼途径加以解决。

试问，有哪家外国企业会自虐式地跑到中国来做赔本的、被强制的生意？国际有识之士指出，美国一些人四处兜售“强制技术转让”的说辞，既违背商业伦理，也侮辱了外国企业家的智商。投入与产出，从来都是互为因果的。技术的革新与互通是生产力发展的原动力，通过转让部分技术有效回收创新成本、打开市场，为新技术研发提供后续支撑，是跨国公司的常规运作模式。更何况，在优胜劣汰、竞争激烈的市场环境下，不拿出先进的技术，市场份额、商业利润缘何而起，从何而来？就这样一个再简单不过的市场规律和经济常识，美国一些人却能挑起事端，岂非咄咄怪事？！

欧洲政策研究中心主任丹尼尔·格洛斯一语中的，中国的技术进步才是一些人炒作“强制技术转让”的重要原因——“从前，西方企业很愿意转让技术，因为它们认为中国合作伙伴无论如何没有能力吸收和掌握那些技术。可是随着中国理工科本科毕业生人数超过美国和欧洲的总和，上述预期破灭了。”

中国有近14亿人口的庞大市场，有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，中国欢迎外国企业来华投资兴业，无论过去、现在还是将来，都不会设置技术转让门槛。外国企业与中国企业开展科研合作、技术转让，绝不是什么“城下之盟”，而是市场规律的作用，是利益驱动的结果，其目的在于占据更大市场、创造更多利润。

中国的“强制技术转让”纯属子虚乌有，美国的“强制技术不转让”倒是白纸黑字。他们阻挠中国企业投资美国科技公司、限制对华高科技出口、动用国家力量对中国民营高技术企业进行无端打压。

美国一些人的如意算盘是，既要享受他国市场的红利，又要永久占据“技术霸主”宝座，将他国压制在全球价值链的低端。

真相终会大白，公道自在人心。奉劝美国一些人收起造谣生事、强词夺理的把戏，要知道，泼脏水的“技术”再高超，其无稽之谈也能被世人所识破。

《 人民日报 》（ 2019年08月19日 03 版）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)