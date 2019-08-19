人民网巴黎8月17日电 （记者李永群）新任驻法国大使卢沙野近日在使馆接受在法中文媒体联合采访时表示，希望把两国元首已经建立的高水平双边关系转化成两国合作的具体成果，进一步促进双边关系发展。面对世界百年未有之大变局，中法两国更应该高举多边主义旗帜。

卢沙野首先高度评价了今年3月中国国家主席习近平对法国的成功访问，“两国元首就双边关系和重大国际问题充分交换了意见，达成了广泛共识，极大地提升了两国关系水平。两国元首把中法关系定位为具有高度战略性、全球性和时代性，我看这是非常准确的，很好地描述了中法关系的面貌”。

卢沙野表示，在此时出任驻法国大使，既倍感荣幸，也深感责任重大。希望能够同法方一道努力，促进双边关系全面发展，把两国元首已经建立的高水平双边关系转化成两国合作的具体成果，进一步促进双边关系发展。“为此，我会竭尽所能积极开展对外工作，同包括法国政府部门、企业、媒体、学术、文化教育等社会各界，以及华侨华人建立联系，介绍中国，讲好中国故事，让法国人更好地了解一个现代、积极向上、繁荣发展、人民幸福的真实中国。与此同时，不断挖掘中法合作潜力，共同探讨扩大合作领域空间”。

世界面临百年未有之大变局，卢沙野认为中法两国更应该高举多边主义旗帜。当今世界确实比较“乱”，不稳定因素增多，保护主义、单边主义、逆全球化思潮抬头，这不符合人类共同利益，也是逆历史潮流的。在这种形势下，中法两国应该站出来，为世界发展发挥正能量，抵消某些国家在国际上单边主义、保护主义行径所造成的负面影响。

法国不仅是世界大国，也是欧洲“领头羊”和欧盟“发动机”之一。马克龙总统有着推动欧盟发展、改革和团结的强烈意愿。中国希望看到一个团结、统一、繁荣的欧盟。中国和欧洲都主张多极化。欧盟是多极世界的重要一极，当今世界如果没有欧盟的发展，就谈不上多极化。所以，中国愿意看到欧盟团结，支持欧盟发展，这不是一句表面的漂亮话，而是发自内心。同时，中国希望欧盟保持独立自主，有自己的立场和看法，做世界和平发展的建设性力量。因此，中国愿同包括法国在内的欧盟国家一道努力，共同促进中欧关系发展。同时中国也愿意通过发挥自己的力量帮助欧盟发展。

卢沙野认为，华侨华人是促进两国人民友好交流合作的一支重要力量。因为他们在法国生活时间长，很多人已经融入了法国社会，对法国的政治、经济、社会、文化等都非常了解，因此他们在促进双边关系发展中能够发挥重要独特的作用。

卢沙野还就“一带一路”、第二届中国国际进口博览会、中法文化交流、香港局势、加强国际传播能力建设等回答了记者提问。

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