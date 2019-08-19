国际社会积极评价新疆教培工作（国际论道）

中国为什么要在新疆设立职业技能教育培训中心（下称“教培中心”）？教培中心在反恐和去极端化斗争中扮演什么角色？如何运行？成效几何？……面对这些问题，一直以来，部分西方国家没有经过实地考察，带着对中国人权保障事业的“傲慢与偏见”，对教培中心工作充满“双标和误读”。

8月16日，中国国务院新闻办公室发布《新疆的职业技能教育培训工作》（下称“教培工作”）白皮书，对教培中心工作给出全面详实的权威解释，对西方社会的污名化论调给予掷地有声的正面驳斥，为国际社会开展反恐和去极端化斗争提供可供借鉴的“新疆样本”，引发外媒广泛关注。

反恐有力 教培中心功不可没

“新疆教培白皮书：取得反恐、去极端化重要阶段性胜利。”新加坡《联合早报》网站援引白皮书的内容称，一段时期，新疆深受恐怖主义、宗教极端主义之害。新疆通过依法设立教培中心，开展职业技能教育培训工作，着力消除恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的土壤和条件，有效遏制了恐怖活动多发频发势头。

据日本NHK电视台报道，8月16日，中国政府发布题为《新疆的职业技能教育培训工作》白皮书。这是中国在过去半年中第三次发布关于新疆问题的报告。

塔斯社在8月16日报道中引述白皮书内容称，教培工作根本不是什么限制、剥夺人身自由的措施，而是依法采取的帮助学员摆脱恐怖主义、宗教极端主义束缚的重要措施，是实现人的思想解放、素质提升和更好发展之举。

事实胜于雄辩。《印度斯坦时报》8月16日报道中提到的两组数据充分印证新疆教培工作的显著成效：据不完全统计，自1990年至2016年年底，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力在新疆地区策划实施了数千起爆炸、暗杀、投毒、纵火、袭击、骚乱、暴乱等系列暴力恐怖案件，造成大量无辜群众被害，数百名公安民警殉职。而自开展教培工作以来，新疆已连续近3年未发生暴力恐怖案（事）件，宗教极端主义渗透得到有效遏制，社会治安状况明显好转。

外媒关注到，新疆社会治安的明显好转，为当地经济发展和人民生活创造了良好环境。据德国之声8月16日报道，白皮书说，2018年，新疆旅游业呈现“井喷式”增长，共接待境内外游客超过1.5亿人次、同比增长40%，其中外国游客240.32万人次、同比增长10.78%，旅游总消费2522亿元、同比增长41.6%。

“新疆的教培中心是（中国）思想动员工作的一个典型案例，它已成为新疆经济发展和就业一个动力。”土耳其《光明报》日前在一篇报道中写道，新疆2016年至2018年新增就业人数140万，短短几年中经历了现代化的跨越式发展，而教培中心在其中扮演了重要角色。

眼见为实 回击西方抹黑言论

“新疆教培中心是一所学校，而不是西方媒体所谓的‘集中营’。”今年7月，赴新疆多地实地采访后，乌兹别克斯坦知名记者、乌记者协会费尔干纳州分会主席沃比多夫表示，中国政府对恐怖主义采取的预防性措施取得实效，新疆已连续30个月没有发生暴力恐怖事件，这值得国际社会肯定。

公道自在人心。《印度斯坦时报》报道称，白皮书表示，教培中心属于学校性质，根据反恐和去极端化的实际需要，设置了以学习国家通用语言文字、法律知识、职业技能以及去极端化为主要内容的教学课程。教培中心注重将课程学习与实训操作相结合，实训操作是实践教学，不是在工厂务工，不是在企业就业，更不是强制劳动。

百闻不如一见。为满足国际社会对新疆教培工作的关切，消除误解，中国主动打开大门，欢迎各国人士到新疆实地走访。《印度斯坦时报》报道称，2018年12月底以来，一些国家驻华使节、联合国官员、有关国家常驻日内瓦主要外交官，以及一些国家政党、社会组织、媒体记者和宗教团体等40多批（团、组）、近千人到新疆参观访问。

“要怀着开放的心态，用自己的眼睛去看。”今年4月，结束新疆之旅后，美国记者维尔·汤普森在《国际聚焦》杂志上刊文称，喀什职业技能教育培训中心秩序井然，许多年轻人以前是极端思想的受害者，如今在学习职业技能，有人在教他们更好的谋生手段。他们吃得好，生活条件也好。记者同其中几个人交流，他们受到良好对待，看上去很快乐。有人或许认为这些年轻人受到胁迫，但快乐是装不出来的。

曾多次到访新疆的沃比多夫说，西方媒体报道新疆的新闻太片面，国际社会不应单方面相信西方媒体的报道。他建议，大家应该实际去新疆走一走、看一看。如今的新疆，有现代化的工厂，基础设施也比较完善。政府给老百姓提供支持，让他们有好的房子住，能在工厂就业，有稳定的工资，使他们对未来充满了信心。

安全新疆 宝贵经验值得借鉴

恐怖主义、极端主义是人类社会的共同敌人，反恐、去极端化是国际社会的共同责任。国际舆论认为，新疆教培中心在反恐和去极端化斗争中的成功实践，为世界提供了可供借鉴的范例。

“现在，安全与治安已重返新疆。”据德国之声报道，今年7月，37个国家联名致信联合国，反对“将人权问题政治化”，称赞中国在人权方面取得显著成就。这封信指出，面对恐怖主义和极端主义的严峻挑战，中国在新疆采取了一系列反恐和去极端化措施，包括建立职业教育培训中心。

埃及《金字塔晚报》刊发题为《中国利用培训和再教育方式应对极端主义》的报道称，新疆设立教培中心是为培训那些受恐怖组织极端思想影响的年轻人，为他们提供机会重新融入社会并走上正轨，远离恐怖主义的魔爪。

“中国正在反恐斗争中为世界树立新的榜样。”土耳其《光明报》记者阿科奇参观新疆教培中心后表示，“教培中心照亮了许多年轻人原本黑暗的生活，所有国家都可以从中学到一些东西。而西方媒体却将此颠倒了180度报道，这真令人担忧。”

新加坡《联合早报》网站报道称，新疆开展教培工作，目的在于从源头上消灭恐怖主义、宗教极端主义，完全是尊重和保障人权之举。这一做法完全符合国际社会反恐、去极端化的基本精神和基本原则。

“恐怖主义在乌兹别克斯坦也存在，我国政府的态度是坚决打击和消灭。”曾参与过多次打击恐怖主义的新闻报道，作为电视记者的沃比多夫对中国政府在新疆开展的反恐斗争给予坚定支持。

埃及《金字塔晚报》报道称，“世界各国根据实际情况，采取了多种预防性措施应对恐怖主义和极端思想，其中中国政府在新疆维吾尔自治区采取的应对极端思想的措施可以提供有益经验。”

巴基斯坦“乌尔都观点”网站报道称，新疆是中国反恐、去极端化斗争的主战场，国际社会对新疆维吾尔自治区的教育培训中心表示赞赏。新疆开展教培工作，取得了显著成效，为国际社会开展反恐、去极端化探索出了可供遵循的路径。

(责编：牛镛、贾文婷)