去年11月竣工通车的苏艾高速公路一期项目。

本报记者 孙广勇摄

“苏艾高速公路将成为我们的致富之路，我们都盼着这条高速公路早日完工。”东帝汶司机塞乔对记者说。塞乔口中的这条高速公路位于东帝汶南部沿海，是东帝汶恢复独立以来最大的交通基础设施建设项目，也是该国第一条高速公路。东帝汶总理鲁瓦克表示：“苏艾高速公路项目是东帝汶规划中的南部石油城的重要交通线，对东帝汶未来发展意义重大。这是一条通往现代化的繁荣之路。”

“经济发展将迎来历史性变化”

东帝汶位于东南亚努沙登加拉群岛最东端，是世界上最不发达国家之一，基础设施较为落后，交通不便，因而东帝汶政府将基础设施建设视为经济发展的重点。“除首都帝力外，东帝汶其他地方几乎都是坑坑洼洼的土路，汽车一过便尘土飞扬。无论去哪儿，都要花上很长时间。”塞乔说，“相信苏艾高速公路建成后，东帝汶经济发展将迎来历史性变化。”

苏艾高速公路项目于2016年1月正式开工，由中铁国际中海外—中铁一局东帝汶联营体公司（以下简称联营体公司）承建，南起苏艾，北至比科，设计标准为双向四车道，设计时速100公里，总长155.7公里。一期项目于去年11月竣工通车，全长30.4公里。

长期以来，在东帝汶的外企多来自澳大利亚、印尼和葡萄牙等国，后来中企相继来到东帝汶投资建设，影响力随之扩大。联营体公司总经理林明明对记者说：“起初，当地政府对我们抱有疑虑。经过多次深入研究和现场考察后，他们逐渐意识到，中国企业执行的标准和技术水平在许多方面甚至超越了欧洲标准和美国标准，最终对中国企业的实力表示认可。”

然而，修建东帝汶第一条高速公路并不容易。东帝汶工业生产能力十分有限，因此工程所需设备和生产物资全部要从国外采购。“我们面临的最大问题是，从东帝汶仅有的帝力港到项目现场有190多公里的崎岖山路，平板拖车无法通行。”林明明说，最终施工工人在工地附近的苏艾姥姥村海滩上自建临时码头，使货船直达目的地，才解决了物资运输问题。

2017年6月，时任东帝汶总理阿劳若考察苏艾高速公路项目现场时表示：“苏艾高速公路将为东帝汶基础设施建设和国家发展奠定坚实基础，是东帝汶迈向现代化的标志性工程。感谢中国朋友给予我们的帮助和支持，期待这条高速公路早日建成。”

“我们对未来的生活充满信心”

随着中国建设者的到来和项目的推进，苏艾高速公路沿线村庄的面貌发生了巨大变化。“村民们之前住的多是茅草棚，现在新建了不少砖瓦房，街上的摩托车也越来越多了。”苏艾高速公路沿线祖鲁村村长若奥说，“高速公路建设为村子的经济发展带来了机遇，现在村民们既忙碌又开心。中国企业还为我们村子修了桥，便利了我们的生活。”

此外，项目也为当地培养了大批熟练掌握先进技术的工人，这对东帝汶可持续发展起到推动作用。据了解，项目施工期间为当地民众提供了2000多个就业岗位，当地员工占比约80%，联营体公司还对当地雇员进行岗位技能培训，为东帝汶培养了急缺的基建项目技术人才。“项目雇用的当地工人大部分是之前从事简单农业生产活动的农民，收入很低。现在，当地居民不仅有稳定收入，还学会了驾驶和操作施工车辆与装备。”联营体公司三分部总工程师卜伟说，项目为当地培养了大量工程技术人员和机械操作人员，项目完成后，这些工人很快又能在其他基建项目上找到工作，成为抢手人才。

“中国企业的到来为我们带来了更好的工作机会，也让我们掌握了宝贵的技能和经验，这对百业待兴的东帝汶非常重要。我们希望将这条高速公路打造成东中合作的精品项目，让两国友谊更上一层楼。”项目技术员阿布劳说，“能够参与这一历史性工程，我们感到非常自豪，我们对未来的生活充满信心。”

“更重要的是，苏艾高速公路的建设将为当地居民打开一扇通向外界和未来的窗口。这些变化不仅是两国互利合作的积极成果，也是两国友谊的充分体现。”中国驻东帝汶大使肖建国对记者说。

“期盼双方开展更多互利合作”

东帝汶拥有丰富的石油和天然气资源。大阳升油气田是东帝汶未来开发的重点，已探明原油储量2.26亿桶，估值约140亿美元；天然气约1452.65亿立方米，估值约400亿美元。为从油气产业中直接获利，东帝汶正推动落实2011年—2030年发展战略规划，南部石油城建设是其中的重点。

“东帝汶的发展是一个长期过程，有了基础设施建设的支持，东帝汶才能实现自身发展战略规划。”东帝汶旅游贸易与工业部贸易总司长多斯·桑托斯表示，苏艾高速公路项目将为南部石油城建设提供便利的交通条件，成为当地经济发展的重要驱动力，进而推动南部乃至整个东帝汶的经济发展。

“苏艾高速公路项目是东帝汶与中国友好合作的重要见证。”东帝汶交通与通信部长席尔瓦说，“中国企业展现了先进的技术水平和管理方式，感谢中国朋友一直以来为东帝汶发展建设提供宝贵的帮助，期盼双方开展更多互利合作。”

东帝汶前总统若泽·拉莫斯·奥尔塔对记者表示，苏艾高速公路项目建设为当地民众提供了大量就业机会，为东帝汶国家长远发展提供了强劲助力。“一带一路”建设促进了全球基础设施互联互通和贸易发展。东帝汶愿与中国共同推动“一带一路”框架下务实合作不断取得新成果。

（本报帝力电）

《 人民日报 》（ 2019年08月19日 03 版）

(责编：牛镛、贾文婷)