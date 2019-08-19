中巴务实合作日益升温

巴西国会众议院8月15日举行纪念巴中建交45周年暨“中国移民日”活动。此前一天，由中国驻巴西大使馆举办的“中巴建交45周年图片展”也在巴西国会大厦开幕。

出席纪念活动的巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托表示：“巴西和中国虽然文化不同、相距遥远，但两国经济互补性强、人民友好相亲。过去10年来，中国一直是巴西最大的贸易伙伴。中国带来大量投资，推动了巴西经济发展。巴中合作前景广阔。”

1974年，中巴两国建交时，两国贸易额仅1742万美元。去年，中巴双边贸易额首次超过1000亿美元，中国对巴西投资存量超过700亿美元。巴西是第一个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家，第一个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家，也是第一个与中国双边贸易额突破千亿美元大关的拉美国家。

“巴中关系的深入发展离不开几代人的共同努力。旅巴华侨华人是勤劳肯干的楷模，也是巴中友好的桥梁。”皮纳托说。

1900年起，就有华人在里约热内卢、圣保罗等地种茶、开路，为巴西的发展作出了卓越的贡献。去年6月，巴西决定把每年的8月15日定为“中国移民日”。巴西外长阿劳若在纪念活动上表示，勤劳勇敢的华人为巴西的建设作出了突出贡献，始终是连接两国关系的紧密纽带。巴中两国在经贸方面的务实合作取得丰硕成果，在科技、文化、教育等领域的交流也日益升温。

上世纪80年代开始，中巴着手在和平利用外层空间方面进行技术合作。如今，双方在空间技术、信息技术等多个科技领域有着广阔的合作前景。中国已在当地建成15所孔子学院和多个孔子课堂，居拉美国家之首。在里约热内卢，还建成了中国第一所海外国际学校——里约中国学校。

为期10天的“中巴建交45周年图片展”将持续至8月23日。中国驻巴西大使杨万明表示，中巴建交揭开了两国平等互利、友好合作的序幕，也开启了两个发展中大国携手共同发展的历程。本次展览展出的100多张珍贵图片，正是对中巴建交以来非凡历程的浓缩再现和对两国友好交往中精彩瞬间的生动记录。

（本报巴西利亚8月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月19日 03 版）

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