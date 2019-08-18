原标题：阿富汗一婚礼现场遭袭已致63人死亡

新华社喀布尔8月18日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗政府官员18日证实，首都喀布尔西部一座正在举行婚礼的礼堂17日晚遭炸弹袭击，目前已造成63人死亡、180多人受伤。

阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米向新华社记者证实，爆炸发生在当地时间17日晚10时40分左右。喀布尔市警察局也在18日发表声明，证实了这一伤亡数字。

据报道，遭袭礼堂当时正在举行一场婚礼，现场有很多客人。目击者在社交媒体上发布的视频显示，爆炸在人群中造成恐慌，许多妇女在尖叫、哭喊。

目前尚无任何组织或个人宣称制造了此次炸弹袭击。阿富汗塔利班否认制造了袭击，并在社交网络上对此表示谴责。

近来喀布尔多次发生炸弹袭击事件。本月7日，喀布尔第六警区警察局外发生汽车炸弹袭击，造成14人死亡、145人受伤。

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