原标题：极限施压不会奏效，美各界认为如此变化无常自身将面临衰退

无论花样如何翻新，终究是徒劳的。

8月17日出版的人民日报发表钟声文章，题目是《“七宗罪”之说用心险恶——美国一些人的不实之词荒谬在哪里》。

文章说，美国一些人捏造事实攻击中国，可谓无所不用其极。最近，美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗四处收罗，拼凑了一个所谓的“七宗罪”之说，给中国安上“盗窃知识产权”“强制技术转让”“入侵电脑窃取商业秘密”“对美国市场倾销、让美国公司倒闭”“大力补贴国企”“输入毒品芬太尼”“操纵货币汇率”等七项“罪名”。

文章指出，混淆黑白、荒唐可笑的论调，终究是徒劳的。中国在国际贸易往来中始终坚持平等协商、互利共赢，成为世界经济的动力源，这是有目共睹、人所共知的事实。

文章强调，越来越多人开始警惕纳瓦罗之流的言行，有舆论甚至将他们反经济全球化的极端思维称为病毒。毫无疑问，病毒不除，贻害无穷。

同样，在美国本土，各界认为，美国对中国的极限施压难以奏效，而美国自身面临衰退风险。

曾担任美国驻华公使的美国资深外交官傅立民表示，美国威胁退出世界贸易组织，并在中美经贸磋商中采取极限施压，这些做法都非常不明智。多位业内人士近期警告，美国政府的关税政策和由此产生的不确定性将令美国经济增长放缓甚至陷入衰退。

彼得森国际经济研究所发布的简报说，美国政府对中国输美产品加征关税的论调变化无常，让人混乱，扰乱了金融市场，让消费者感到困惑。

(责编：刘洁妍、杨牧)