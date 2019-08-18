原标题：律师不满爱泼斯坦“自杀说” 声称将自行调查

美国纽约市首席法医芭芭拉·桑普松16日确认，亿万富翁、金融家杰弗里·爱泼斯坦系自杀。

爱泼斯坦的律师不满意上述判断，声称将自行调查，包括寻求调阅当事人所处监狱囚室周围的监控视频。

【作判断】

桑普松16日在一份声明中说，作出自杀判断以前，她“仔细审视了所有调查信息，包括尸检报告”。

美联社报道，暂时不清楚桑普松得出自杀结论的具体依据。在纽约，尸检报告不属于可供调阅的公共资料。

爱泼斯坦7月初因涉嫌拐卖和性侵未成年少女被捕，但拒绝认罪。他8月10日在纽约大都会惩教中心死亡，初步推断是自杀。美国联邦调查局和司法部监察长办公室正在调查这一事件。

爱泼斯坦死后不久，美国联邦监狱管理局说，他明显死于自杀。但是，包括美国总统唐纳德·特朗普在内，一些人猜测爱泼斯坦遭人毒手。

一名执法人员15日披露，尸检报告显示，爱泼斯坦颈部多处骨折；这类骨折可能发生在自缢或遭勒死的人身上。

【受质疑】

爱泼斯坦的3名律师不满自杀认定。

这3名律师说，将自行调查爱泼斯坦的死因，寻求法庭帮助，如申请调阅“关键视频”，即爱泼斯坦囚室周围的监控视频。

律师声明说，爱泼斯坦接受拘押期间，“当局违反工作规程，这一点无可争议”。爱泼斯坦临死前数小时，他所处监狱区域的环境“如中世纪一般”。

以一些未获发布消息授权的人士为来源，多家媒体报道，监狱方面曾对爱泼斯坦施行防自杀监视，在他死亡前解除监视。爱泼斯坦身亡当天，与他同住一间囚室的狱友被调走，狱警因人手短缺超负荷加班。当班狱警没有按规定每隔半小时查看爱泼斯坦的状况，但作虚假记录。

【遇阻力】

美国司法部长威廉·巴尔12日说，就爱泼斯坦狱中死亡，纽约大都会惩教中心有“严重违规行为”，需要彻底调查。

一名司法部人士告诉美联社记者，联邦调查局多次要求问话纽约大都会惩教中心狱警，包括据信了解重要信息的狱警。只是，那些人拒绝配合调查。

这名知情人士说，由于狱警工会的代表介入，联邦调查局讯问狱警的安排推迟。（杜鹃）（新华社专特稿）

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