原标题：美国海关电脑出故障 全美大批入境旅客受阻

美国海关与边境保护局电脑系统16日出现故障，在全美范围内影响国际机场旅客入境，大批国际航班旅客在机场排长队等候。

海关与边境保护局认定这次故障无关恶意攻击。

【出故障】

海关与边境保护局16日一早发布公告，向国际航班入港旅客告知，数据处理系统“经历临时故障”，正在采取措施。

海关与边境保护局说，他们的员工正在尽可能快地处理旅客入境手续，同时“维持最高级别的安全”。国际航班出港旅客不受影响。

海关与边境保护局隶属国土安全部，任务之一是防止恐怖分子及其武器入境美国。海关与边境保护局平均每天检查35.8万名航空旅客和机组人员。

海关与边境保护局一名发言人没有提及故障性质，但认定故障无关恶意攻击。

16日下午，洛杉矶国际机场方面说，海关与边境保护局的系统“缓慢恢复正常”。纽约市约翰·肯尼迪国际机场的海关人员正在人工办理国际旅客入境手续。16日晚，美国东海岸机场的海关与边境保护局电脑系统恢复正常。

【排长龙】

美国联邦航空局确认，海关与边境保护局电脑系统故障没有延误任何航班。尽管如此，全美多家机场的国际航班入港旅客排起长龙，等待入关安检。不少旅客用手机拍下视频，显示一些场合人满为患。

乔治·华盛顿大学副教授丽贝卡·托姆布勒在弗吉尼亚州北部杜勒斯国际机场向社交媒体“推特”上传一段接机大厅的视频。她估计，接机大厅有至少5000人。

杜勒斯国际机场是哥伦比亚特区华盛顿市及其周边最大机场，多数抵达美国首都的国际旅客经由这座机场入境。

纽约州和新泽西州港务局说，已经向约翰·肯尼迪国际机场和纽瓦克自由国际机场增派人手，更多警察部署至这两座机场。

路透社报道，海关与边境保护局电脑系统2017年1月2日出现类似故障，持续4小时，给刚刚结束新年假期的旅客制造不便。

国土安全部监察长办公室2017年11月发布报告，提示海关与边境保护局的软件系统可能再出故障。报告认定，海关与边境保护局在最大限度减少系统故障对公众出行影响方面能力不足，在最大限度减少系统再次故障可能性方面手段不足。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)