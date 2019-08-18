原标题：伊朗说获释油轮“格蕾丝一号”准备驶入地中海

英国海外领地直布罗陀当局15日决定释放装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”。伊朗官员16日说，“格蕾丝一号”准备驶入地中海。

伊朗港口和海事组织副主管贾利勒·伊斯拉米告诉伊朗国家电视台，“格蕾丝一号”将重新命名并在后续行程悬挂伊朗旗，待25名船员完成燃油补给等必要准备后出发。

伊斯拉米说，这艘油轮原先悬挂巴拿马旗，载有200万桶伊朗原油。“应船主要求，‘格蕾丝一号’将在改挂伊朗伊斯兰共和国国旗、改名‘阿德里安达里亚’号后起程前往地中海。”

直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。伊朗否认这一指认。

直布罗陀当局15日说，伊朗作出正式书面保证、即不会在任何受欧洲联盟制裁的国家卸载“格蕾丝一号”所载原油，当局因而决定释放“格蕾丝一号”。

直布罗陀首席大臣费边·皮卡尔接受英国广播公司电台采访时说，“格蕾丝一号”一旦做好必要的后勤准备就可以离开。

不过，伊朗否认向直布罗陀方面作出保证，指认后者声称伊方作出保证只是为了“保住面子”。伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维接受伊朗媒体采访时说：“伊朗没有为确保获释而作出‘格蕾丝一号’不去叙利亚的保证。”

直布罗陀当局15日在声明中说，美国司法部以若干指认为依据请求延长扣押“格蕾丝一号”。直布罗陀方面没有公布美方具体指认，媒体报道美方指认包括“格蕾丝一号”涉嫌关联恐怖主义。

至于美方所提请求能否最终阻拦“格蕾丝一号”离开，皮卡尔说，这将由直布罗陀最高法院裁定。

美国国务卿迈克·蓬佩奥在社交媒体“推特”留言，警告所有船员：如果在关联伊朗伊斯兰革命卫队的船只上当船员，将影响他们入境美国。美方先前把伊朗伊斯兰革命卫队认定为“恐怖主义组织”，遭到伊方强烈抗议。

直布罗陀扣押“格蕾丝一号”两周后，伊朗7月19日在霍尔木兹海峡扣押悬挂英国旗的“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。英国指认伊朗扣船非法，要求释放英方油轮。

法新社报道，直布罗陀方面决定释放“格蕾丝一号”后，英国继续要求伊朗释放“史丹纳帝国”号油轮。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)