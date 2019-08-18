新加坡区域论坛和基础设施峰会关注一带一路

人民网曼谷8月17日电 第五届新加坡暨区域商务论坛和新加坡暨区域基础设施峰会15日至16日在新加坡举行，与会政府官员和商界领袖认为，为充分发挥亚洲经济增长潜力，应加强互联互通，促进区域合作，并重视共建“一带一路”带来的新机遇。本次活动由新加坡工商联合总会举办，来自50多个国家和地区的600多位政商界代表出席了这次论坛。

“随着亚洲持续发展，基础设施将起到重要的经济平衡作用，也是增长的关键，”新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在开幕致辞时说，在过去30年中，亚洲是全球经济表现最亮眼的地区，而未来亚洲经济潜能要获得充分发挥，各国必须共同解决基础设施需求。张志贤认为，亚洲基础设施投资银行在这方面已经做了大量工作。新加坡积极参与中国提出的“一带一路”倡议，两国可以共同协助在本区域创造开放与包容并重的环境，汇聚各地合作伙伴进行不同阶段的基础设施项目。

新加坡总理公署部长兼财政部和教育部第二部长英兰妮在致辞中表示，亚洲地区基础设施建设蓬勃发展，但缺口依然巨大。她提到，据亚洲开发银行2017年发布的报告显示，到2030年，亚太地区基础设施需求为26万亿美元，即每年1.7万亿美元，这超出目前每年投资额8810亿美元的两倍。英兰妮说，各界应重视基础设施带来的长远利益。

中国驻新加坡大使洪小勇在发言中表示，中国将继续秉持共商、共建、共享原则，坚持共同发展。“大家的事情，大家商量着办，通过双边合作、三边合作以及多边合作等各种形式，推动各方各施所长、各尽所能，打造全球互联互通的伙伴关系，”他说。

“以更好的交通连接东盟及周边地区，将能创造更多商机、促进创新，并为包容与可持续的长期经济增长打下坚实基础，”新加坡工商联合总会主席张松声在会上表示，新加坡作为“一带一路”倡议早期和坚定的支持者，将尤其在基础设施互联互通，金融合作，第三方市场合作和跨境商业纠纷解决等四个关键领域参与共建“一带一路” 。他认为，中新(重庆)战略性互联互通示范项目为促进中国西部、东南亚国家及其他更多地区之间的贸易往来作出了重要贡献。

新加坡工商联合总会和普华永道8月15日联合发布“一带一路区域商业调查”报告，共有50家在东盟和南亚设有办事处的本地和外国企业参加了这次调查。报告显示，有66%的受访企业认为，越南从“一带一路”倡议中获得许多商机，位居榜首；新加坡和马来西亚各以57%的得票率并列第二；缅甸和马来西亚各以50％并排第四。此外，受访企业对参与智慧城或城市发展的基础设施项目最感兴趣，选择这个选项的受访者多达43％；接着是工业区与经济特区的基础设施项目，占41％。

“中新两国企业在参与共建“一带一路”时互补性强，因此新加坡企业将在其中发挥重要作用并且获益。新加坡企业对于“一带一路”相关项目有很多期待，尤其希望能在金融、规划设计、法务等领域发挥自身优势，与中国伙伴共同开发第三方市场，”新加坡国立大学商学院战略政策系副教授傅强对记者表示。

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