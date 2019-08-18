中老“和平列车-2019”演习开展整合训练

人民网曼谷8月17日电（记者孙广勇）17日，中国-老挝军队“和平列车-2019”人道主义医学救援联合演训活动暨医疗服务活动在老挝首都万象拉开帷幕后，进入整合训练阶段。中老双方从演训设计、行动筹划、人员编组、救援作业、物资保障等各个环节和流程逐一进行磨合演练。

此次联演以泥石流灾害人道主义医学救援为主题，在万象老军某团训练场展开，两军参演官兵近500人。演练以严重洪涝灾害引发泥石流和化工厂损毁为背景，重点突出野战环境下模拟手术、野战输血、危重伤员空运后送等实战化演训科目；突出批量伤员救治与化生特殊伤情防治，专门设置化学损伤伤员和传染病员防护、侦检、洗消、隔离、救治等科目；结合快速救治后送要求，运用我军新型加改装救护直升机和新一代帐篷医院系统，有效提升伤员救治和后送效率。

演训联合指挥组副组长、空军军医大学第一附属医院副院长赵文彬介绍说，为期三天的整合训练，中老两军参演队员密切配合，初步实现了在联合指挥、联合救治、联合伤员后送等各环节的深度融合，人员装备配合良好，演训流程合理顺畅。

老挝人民军总后勤部部长温康少将表示，中老“和平列车”活动的开展具有重要意义，意味着中老两军的合作关系、特别是在卫生领域的合作得到不断强化提升。未来，中老两军将进一步强化双边卫生交流，完善合作机制，携手打造中老“和平列车”品牌。（完）

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