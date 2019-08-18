人民网约翰内斯堡8月17日电 （王磊）8月16日，南非最具影响力的《星报》、《比陀新闻报》、《商报》等三大主流报纸均在显著版面同时刊发中国驻南非大使林松添署名文章《法治、开放的香港不应成为法外之地》。全文如下：

香港一直以法治、自由、开放、繁荣著称，被誉为一颗闪烁的“东方明珠”，成为世界三大金融中心之一。

但近两个多月来，香港社会秩序已陷入混乱，一些右翼反华分子以香港特区政府修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》为幌子，持续组织游行示威活动，并不断升级、演化为极端暴力违法行为，严重挑战法治底线，引发了国际社会高度担忧。

近期出现的香港乱象已严重影响当地经济民生和生产生活秩序。据报道，香港今年头六个月各项经济指标全面下跌。香港第二季度本地生产总值较去年同期仅实质增长0.6%。已有22个国家和地区对香港发出旅游安全提醒。更严重的是，香港当前事态已严重打击了国际投资者信心。南非航空公司也曾被迫暂停飞往香港的航班，不少南非商务、投资和旅游活动受到严重影响。

去年2月，香港居民陈同佳在台湾杀害其怀孕女友后潜逃回港，由于港台两地之间并无司法互助安排，香港法院仅判处恶意杀人犯陈同佳29个月有期徒刑，引起受害者家属及香港社会的强烈不满。

为避免有罪不罚，香港特区政府顺应民意，提出修订上述两个条例，允许香港通过特别安排与尚未签订移交逃犯和刑事司法协助协议的台湾和大陆、澳门开展移交犯罪嫌疑人和逃犯的个案合作，目的是修补香港现行法律的漏洞。这是国际通行的惯例。但由于香港一些右翼激进势力，在美西方反华势力煽动、策划和支持下，以反对修例为名，不断组织游行示威，特区政府已决定暂缓修例。

事实证明，香港那些右翼反华势力只是以“反修例”为幌子，蓄意制造暴力事件。他们非法打砸香港立法会，冲击中联办，肆意侮辱中国国旗、国徽、香港特别行政区区徽，非法组织大规模示威恶意堵塞道路、地铁，瘫痪国际机场和地铁等公共交通，悍然暴力袭击警察，群殴游客和记者，甚至使用汽油弹烧伤警察。

如此公然藐视法律、肆意侵犯人权、泯灭人性的暴行，迄今已造成461人受伤，其中包括139名警务人员，严重破坏香港法治秩序，完全突破了法律的底线、道德的底线、人性的底线，更触及了“一国两制”的原则底线。

任何主持正义的国家和有良知的人都不会认为香港出现的乱象是所谓的“美丽风景线”、“民主和自由的表达”。很遗憾，只有美国那些人会说出这样的话！

法治是香港稳定和繁荣的基石。香港回归中国22年以来，按照“一国两制”和基本法，香港实施“港人治港”和高度自治，享有了英国殖民者统治时代不可能享有的自由和民主，充分分享中国大陆发展红利，实现了稳定与繁荣。

但以美国为首的一些西方国家，为了达到搞乱香港、遏制中国发展进程之目的，近期抓住修例这一借口，明里暗里策划、煽动、支持香港右翼反华势力，同香港特区政府和中国中央政府公然对抗。美国副总统彭斯、国务卿彭佩奥等政要纷纷会见香港反对派人士，为其张目。特朗普总统、佩洛西议长以及前国务卿希拉里等美国政要纷纷公开发表言论，为香港暴徒撑腰。

更可恶的是，在香港暴力游行队伍当中出现了不少美国人的面孔，美国驻香港总领馆人员或明或暗同暴力游行示威组织者频频会面，游行活动中多次出现美国国旗。

美国自诩为民主、法治的捍卫者，但始终奉行双重标准。对本国“占领华尔街”运动等不惜动用大量警力，使用武力，但对中国则把香港暴力犯罪美化成“争取人权和自由”，把香港警察依法执法、打击犯罪、维护社会秩序歪曲成“暴力镇压”，把中国企业公民伸张正义污蔑为受迫于中国政府“选边站队”。

这是对国际社会公认的民主和法治精神和人类良知的公然背弃。在任何民主、文明的社会或国家，任何示威游行都必须根据法律程序提出申请，并在指定的地方和平进行，决不能损害大众的自由和人身安全，不得破坏社会公共秩序，更不得使用暴力或暴力袭警。任何文明和法治社会都不会容忍如此暴力行径。这在包括南非在内的任何民主法治国家或地区都如此，美英等西方国家也不例外。

有法必依、违法必究，是任何一个法治社会的基本要求。任何主张都不能以违法的方式表达，更不能诉诸暴力。违法就是违法，暴力就是暴力，其性质不会因为它在不同的国家或地区而改变。

近期，香港社会各界纷纷站出来呼吁尽快恢复香港的法治秩序，维护法治与繁荣，反对暴力，严厉谴责针对警察、游客和记者的暴力行为，呼吁示威者尽快停止非法暴力行为。这已成为当今香港的主流民意。

香港属于中国，也是面向世界的全球金融中心和航空枢纽。美国等西方国家在香港拥有大量商业利益，维护香港法治与稳定繁荣符合各方利益，搞乱香港对任何一方都没有好处。香港尽快恢复法治秩序与发展繁荣不仅符合香港等全体中国人民的共同利益，也符合全世界人民的共同利益，也是中国和世界各国的共同责任。

中国政府将继续坚定支持香港特区政府依法施政，坚定地支持香港司法执法机构依法惩治暴力违法行为，追究暴力犯罪者的刑事责任，尽快恢复法治秩序，维护稳定与繁荣。

香港的前途和命运掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中。希望并相信香港人民和特区政府能同心协力，坚决抵制外来干涉，尽快依法恢复和维护香港法治秩序。

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