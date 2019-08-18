中国代表团出征第四十五届世界技能大赛

8月22日至27日，第四十五届世界技能大赛将在俄罗斯喀山举行。8月16日，人社部举行行前动员会，为即将出征的参赛选手、技术指导专家、翻译组加油鼓劲、助威送行。据介绍，中国代表团将派出63名选手参加全部56个项目的比赛。

我国参赛项目最全、规模最大、阵容最强的一届

这是我国第五次组团参赛。本次中国代表团由选手、专家、翻译、工作人员等210人组成，其中参赛选手63名，男选手54名、女选手9名。

“这次是我国参加世界技能大赛以来，参赛项目最全、参赛规模最大、参赛阵容最强的一届。”人社部职业能力建设司司长张立新说，我国自2010年加入世界技能组织后，已经连续参加四届世赛，从首次参加6个项目到第四次参加47个项目，参赛规模逐届增加，本次将首次实现参赛项目全覆盖。

张立新说，“中国完善的产业体系是中国代表团实现参赛项目全覆盖的核心基础。”

本届参赛选手平均年龄只有21岁，年龄最小的云计算项目选手姚晋不到18岁，但与往届选手相比，选手整体水平有所提高。这一方面得益于选手队伍的多元化，越来越多的高校学生加入到世赛队伍中。本次63名选手，有7名企业职工选手，14名为教师选手，42名为学生选手，其中，9名来自本科院校，2名来自高职高专院校，5名来自中职中专院校，24名来自技工院校，2名来自职业培训机构。另一方面，得益于通过4次参赛和观摩比赛，我国逐渐形成了一套科学的培训选拔竞赛机制体系，再加上我国职业技能竞赛和职业技能培训水平和质量不断提升，选手整体实力普遍有所提高。

力争金牌榜、奖牌榜继续进入“第一方阵”

中国代表团本届参赛的目标是什么？

“保牌争金！”信息网络布线参赛选手韦国发说。

这也是中国代表团对第四十五届世界技能大赛的期望。“我们的目标是力争金牌榜、奖牌榜继续进入‘第一方阵’。” 张立新说。

得益于此前四届的经验，我国形成了一套完备的备赛制度——强化集训成效明显，对规则的理解、把握更加准确，一系列国际热身对抗提高选手适应各种环境的能力。从具体比赛项目看，在传统优势项目，中国代表团有希望继续获得奖牌，尤其是焊接、数控铣、汽车喷漆等项目还有蝉联冠军的实力，而个别新增参赛项目也有夺牌的机会。

同时也要看到，本届世赛竞争更加激烈。今年共有69个国家和地区的1355名选手参加本届世赛，参赛人数再次增加。

中国代表团将于17日飞抵喀山。根据比赛日程安排，当地时间22日19：30举行开幕式；23日—26日为正式比赛日；27日19：30举行闭幕式。在闭幕式上，还将举行会旗交接仪式，中国上海作为第四十六届世界技能大赛的主办城市，将接过会旗，届时世赛将开启“上海时间”。

以参赛带动全社会营造尊重劳动、崇尚技能的氛围

“我们参加世界技能大赛的最终目的，还是希望通过释放竞赛工作的社会催化作用，在全社会营造尊重劳动、崇尚技能的良好氛围。”张立新说。

世界技能大赛代表着职业技能领域最先进的理念和技术标准，通过参加比赛，消化、吸收最先进的技术标准，再反哺、改善国内技能培训的方式方法，对提高我国技术技能人才培养水平意义重大。做好技能培训，壮大技能队伍，有助于提升产业基础能力和产业链水平。同时，世界技能大赛也是全球技能发展的风向标，随着化学实验室处理、水处理、网络安全等项目被纳入世赛，技能的内涵正在变化。技能再也不是传统意义上铆、焊、车、钳等内容，其外延正在扩展。

据介绍，今后我国将借鉴世界技能大赛的模式，持续开展大规模职业技能竞赛。

《 人民日报 》（ 2019年08月18日 04 版）

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