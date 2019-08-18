“我希望成为南中哲学的沟通者”（海客谈神州）

图①：赛迪斯·梅茨。

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图②：孔子学院学生演奏中国民乐。

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图③：梅茨参与的2018年世界哲学大会启动仪式暨“学以成人”国际学术研讨会活动海报。

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在朋友眼中，赛迪斯·梅茨教授是一位热情好客、谦谦有礼的学者。他任职于约翰内斯堡大学哲学系，研究方向是南非传统乌班图思想以及儒学等中国传统哲学。“它们存在着许多契合之处。”梅茨认为，推动南非与中国传统哲学思想的交流与对话有重要意义，“我希望成为南中哲学的沟通者。”

“二者都强调‘人类要彼此协作，共同面对未来’，这正是我们这个时代所需要的”

乌班图是千百年来非洲南部各部落口口相传的传统观念，认为人类社会是“你中有我，我中有你”的依存关系，人与人之间、人与集体是相互依赖、相互成就的。“乌班图是我的生活方式。”梅茨认为，人不是孤立生活在世界上的动物。平日里，他喜欢与人建立较为深入的交往关系，常常邀请朋友聚会聊天。

梅茨出生并成长在美国。在大学期间，他选择了哲学作为自己的专业。1999年，在美国康奈尔大学取得哲学博士学位后，他和妻子一起来到南非定居。

梅茨初次接触到乌班图就深感认同。“与西方所倡导的个体自由不同，乌班图所倡导的参与、共享等理念，是人之所以为人的意义所在。”梅茨说。在他看来，一些西方观念逐步把社会引向“胜者通赢”及“精英特质”的代际传递中，资本日益渗透到国家权力部门中，这样的社会不可能达到真正的和谐与平等。

梅茨先后任教于南非金山大学和约翰内斯堡大学的哲学系。2000年，他参加了一场中非思想对话会。会上，中南两国嘉宾就传统与现代间的关系、推动乌班图与儒学对话等话题进行了讨论。梅茨发现了乌班图与儒家思想的相似之处。

“中国儒家思想的‘仁’和南非乌班图在观念上具有很强的相似性，都要求我们推己及人。这有助于我们消除隔阂与分歧。二者都强调，‘人类要彼此协作，共同面对未来’，这正是我们这个时代所需要的。”梅茨说。

“促进南中哲学思想交流是十分有意义的事，也是我喜欢做的事”

从那以后，梅茨就将乌班图与中国哲学思想的比较与交流纳入了自己的研究课题中。他认为，非中人民之间“天然的亲近感”，与双方相近的传统文化内质有很大关系。

以儒学为例，儒家思想强调友爱、包容，提倡合作共赢、尊重差异、公平正义，讲求个人与集体的和谐发展，“这些都与乌班图的观念相呼应，赋予非洲与中国哲学思想很大的对话空间。”梅茨说。

这些年，在许多中非哲学思想交流活动上都可以见到梅茨的身影。他先后发表了数十篇关于乌班图与儒家思想对话交流的相关论文，并逐渐成为该领域的带头人。

梅茨说，南非和中国都是人类文明的重要发源地。南非与中国在文化理念、历史遭遇和发展历程上有相似之处，容易在思想上产生共鸣。梅茨每年至少会到中国一趟。“促进南中哲学思想交流是十分有意义的事，也是我喜欢做的事。”他说。

今年春节，梅茨在北京一位朋友家度过。“我和他们家祖孙三代人一起包饺子、贴春联、看春节联欢晚会，完全沉浸于浓浓的中国家庭氛围之中。”

梅茨认为，通过定期举办文化活动，打造本地化、可持续化的思想交流平台，更能促进文化理念的相互借鉴、融合。在他看来，孔子课堂、中南遗产研讨会、中非思想对话会等都是很有意义的活动。他常常带着学生们前去参加，让他们更直观地感受两种思想文化的交融。

“我们进行哲学研究与教育的目的就是启迪人们的心灵，让世界走向更加和谐美好的明天”

文化总是在交流融合中发展壮大。梅茨认为，人类之所以能不断进步，对大自然、对人类社会的认识不断深入，其中很重要的原因就是文化交流。而文化交流的核心之一是思想交流。

在他看来，《易经》“观乎人文，以化成天下”的观念在当今世界仍有重要意义。“在当前时代背景下，我们更要讲求人与世界的关联性。我们不仅要‘观乎人文’，更要关乎人类命运；不仅要‘化成天下’，更要实现世界和谐、共同发展。”梅茨说。

梅茨每个学期都会组织举办南中文学作品朗诵会，让学生们在朗诵中体会两国思想文化的交融。在去年的活动上，一位南非学生朗诵了孔子学院学生的优秀作文《共建人类命运共同体》，给他留下了深刻印象。

他愉快地回忆起，当那位学生读到“我们有不一样的相貌，说不一样的语言，有着不一样的文化传统，但是我们有着一样的根……世界大同，天下一家”，现场响起了热烈的掌声。

他很欣慰学生们能有这样的认识，他说：“我们进行哲学研究与教育的目的就是启迪人们的心灵，让世界走向更加和谐美好的明天。”

梅茨认为，构建人类命运共同体理念对建立一个多元化的世界有着重要意义。“中国倡导从全人类的角度来看世界，呼吁为人类的共同未来奋斗，致力于共同发展、共享繁荣。”梅茨说。“南中人民志同道合、心意相连，双方在哲学思想领域加强交流与合作很有必要。”

“伟大的思想能够超越国界而深抵灵魂，启迪人类摆脱野蛮走向文明。推动哲学思想间的对话交流，将人文精神融入对现实困境的解决方案中，不但有助于国家间关系保持长期可持续发展，还能促进人类走向共同繁荣。”梅茨说。

《 人民日报 》（ 2019年08月18日 07 版）

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