中国智能手机在欧洲市场“圈粉”

全球市场调研机构IHS Markit日前发布最新数据显示，2019年第二季度，中国华为手机以18%的份额占据全球智能手机市场第二名，中国另一手机品牌OPPO超过美国苹果手机位居第三名。2019年第二季度，中国智能手机品牌共占据42%的全球市场份额，展现出强劲竞争力。

中国智能手机品牌在欧洲同样表现亮眼，广受市场欢迎。法新社报道说，近年来，凭借高品质、高颜值、高性价比的优势，以华为、小米、OPPO等为代表的中国智能手机品牌在法国等欧洲国家收获越来越多忠实“粉丝”。

位于巴黎香榭丽舍大街上的小米授权店里，前来体验和购买的顾客络绎不绝。店员皮埃尔告诉记者，自去年5月开张以来，该店已经成为街上的“网红店”，很多顾客慕名前来体验最新产品。“年轻顾客非常多。这不仅是因为小米手机性价比高、性能优良，也因为其外观非常时尚，对年轻人极具吸引力。”皮埃尔说。

在巴黎一家数码商城，记者见到了正在挑选手机的当地消费者夏尔·戈迪埃，他已经用了4年华为手机。“华为手机质量很好，运行流畅，尤其是拍照效果特别好。”戈迪埃说，“这几年我周围很多同事朋友都开始使用中国品牌的智能手机，这是一个大趋势。”

近年来，以“性价比高”著称的中国智能手机品牌，科技含量也在不断提升，成为赢得众多消费者信任的关键因素。法国《快报》周刊日前发布2019年最佳手机排行榜，华为P30 Pro位居榜首，一加、华为荣耀和小米的新机型也名列前茅。

法国电子产品测评网站“数码产品”分析称，这体现出中国智能手机的巨大科技投入和高速研发创新能力。从最初的价格优势到如今的科技含量，中国手机无论是销量还是口碑都取得了优异成绩，赢得了越来越多法国消费者的关注与喜爱。

法国《回声报》报道称，不仅在法国，华为、小米、一加等已成为欧洲消费者耳熟能详的知名品牌。数据显示，2018年中国智能手机品牌占到欧洲市场32%的份额，其中华为、小米分别占有欧洲第三、第四的市场份额。

《回声报》分析称，中国品牌智能手机近年来已建立了自己的海外营销渠道，为欧洲顾客带来了优良的用户体验和售后服务，客户群体不断扩大。中国品牌智能手机在欧洲市场前景广阔。

（本报巴黎8月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月18日 03 版）

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