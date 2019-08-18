“盗窃知识产权”系无中生有（钟声）

美国方面宣布将对3000亿美元中国输美商品加征10%关税之后，美国一些人老调重弹，再次翻出“盗窃知识产权”的陈词滥调，为倒行逆施行径背书。

作为发展中国家，中国知识产权保护进步之快、力度之大，受到国际社会高度评价。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐指出，中国建立起来的高水平知识产权保护制度，有利于知识产权制度在全球推广。美国商会全球知识产权中心发布的《2018年国际知识产权指数报告》，不仅将中国排名比前一年提升了两位，还对中国在专利权和著作权领域的改革效果、各级政府和执法机构对知识产权的重视、研究机构和个人的知识产权意识及运用能力给予积极评价。

知识产权保护，世界上没有一个国家已经做到尽善尽美。即便是自诩为在知识产权法律体系完善程度和保护力度方面十分领先的美国，其市场主体之间发生的知识产权官司也是数量可观、层出不穷。

中国保护知识产权的法律环境日益成熟，这在外国企业寻求法律支持和保护时，已有公论。中国正在强化的“严保护、大保护、快保护、同保护”，中国人赞同，外国人也欢迎。去年中国有关方面公布了这样一组数字：“在过去5年中，国外来华申请发明专利和商标数量分别达到了65万件和84万件，年均增长分别为3.1%和10.3%。”有英国媒体报道，由于中国的法院审理公正透明，越来越多外国企业之间发生的知识产权纠纷选择在中国处理。有美国媒体报道称，中国已经成为跨国企业之间发起知识产权诉讼的“优选地”，“在中国打官司比在美国更节省时间和成本”。

中国科技创新取得巨大进步，是中国科研人员数十年来潜心研究、奋力攻关取得的。曾经，中国在极端困难的情况下独立自主研制出“两弹一星”、首次人工合成结晶牛胰岛素、提炼出青蒿素等。如今，中国科技投入规模位居世界第二，拥有大批专业科研人员，科技创新正实现从量的积累到质的突破。2018年，中国研究与试验发展经费支出近2万亿元人民币，占国内生产总值的2.18%。仅华为一家企业的研发投入就达150亿美元至200亿美元。2017年，中国各类知识产权申请量均列世界第一，这是中国科研投入成效的最好证明。

美国一些人鼓噪所谓中国“盗窃知识产权”，完全是对中国知识产权保护进步的选择性失明，是对中国自主创新能力的诋毁性无视。在目空一切的他们看来，似乎唯有“盗窃”美国知识产权，中国才有机会在科技创新领域取得这么大成就。殊不知，中国拥有越来越多美国所不具备的科技创新成果，一次次把他们的谣言击得粉碎。

中国既有创造知识产权的能力，又有保护知识产权的决心和行动。这一点，越来越多的跨国企业把地区总部、研发中心建在中国，就是最有说服力的铁证。

《 人民日报 》（ 2019年08月18日 03 版）

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