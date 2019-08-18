近一段时间以来，世界贸易组织的发展中成员地位问题受到各界关注。对此，联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前发布的研究报告（以下简称报告）和接受本报记者采访的专家学者均认为，世贸组织目前关于发展中成员地位的分类是合理的。一个国家是否是发展中成员，应由广大世贸组织成员协商确定，特别是要尊重广大发展中国家的意见。中国作为世界上最大的发展中国家，为维护多边贸易体制作出了重要贡献。

“特殊与差别待遇”是世贸组织核心价值和基本原则的重要体现

贸发会议这份题为《从发展到分类：世界改变了多少》的报告指出，尽管一些发展中国家在过去25年里发展很快，但与发达国家之间的差距依然巨大。一个国家是否是发展中成员，要尊重广大发展中国家的意见，应由发展中国家根据自身发展情况来评判。

报告撰写人之一、贸发会议全球化和发展战略司司长理查德·科祖尔—赖特指出，世贸组织并非“富人俱乐部”，其“特殊与差别待遇”原则体现出包容性，是世贸组织核心价值和基本原则的重要体现。这一原则承认发展中国家受自身经济能力、管理能力等诸多限制，在履行贸易规则时比发达国家面临更多挑战，因此允许发展中国家在履行规则时享有灵活性，从而鼓励更多发展中国家参与到多边贸易体制中。

报告回顾了世贸组织“特殊与差别待遇”原则出现的历史渊源。早在世贸组织前身关贸总协定第一回合谈判中，国际社会就认识到发展中国家面临不公正的待遇。与发展中国家利益最为相关的服装纺织和农业两个部门被排除在谈判桌外。1957年，关贸总协定组建经济学家专家组，研究二战后诞生的国际贸易体系为什么没能刺激欠发达国家的贸易增长，最终认定症结在于“发达国家长期存在的高关税等贸易壁垒”。联合国设立贸发会议的目的之一，就是为发展中国家提供一个能够讨论相关问题的平台。

报告指出，为了让发展中国家更好地融入世界经济，国际贸易体系引入一系列补偿机制，如发展援助、多边贷款安排、关税减让等，帮助发展中国家加快发展。世贸组织“特殊与差别待遇”原则就是这种补偿机制的体现，是对不平等的贸易体系的一种矫正。报告认为，该原则对于世界经济可持续发展至关重要，只要发展中国家与发达国家还存在巨大差距，这一原则就不应撤销。

研究发展议题的国际非营利性智库“第三世界网络”发表的声明称，“特殊与差别待遇”是联合国可持续发展框架的核心原则。发展中定位是维护世界多边贸易体制的基石。

发展中国家与发达国家之间依然存在发展鸿沟，世贸组织关于发展中国家分类是合理的

报告强调，发展包括经济、社会和环境等各领域的发展。因此，仅从贸易角度来衡量发展或定位一个国家的发展阶段，既不现实也不可能。数据显示，在过去25年里，尽管不少国家经济增长迅速，但发展中国家和发达国家间的发展鸿沟依然存在。此外，由于发达经济体对国际发展合作的承诺减弱，在基础设施、就业、数字化等领域，南北差距不仅没有缩小，还在进一步扩大。

针对有些国家主张，发展中国家贫困人口大幅减少，因此可以取消“特殊与差别待遇”的观点，报告认为，按照购买力平价计算，世界银行对国际贫困线给出三个基准，分别是每人每天生活支出1.9美元、3.2美元和5.5美元，其中1.9美元是绝对贫困线。如果按照绝对贫困线计算，全球贫困人口数量的确大幅减少，但如果按照5.5美元的标准计算，全球贫困人口数量还没有显著下降。报告特别指出，中国在减贫领域取得了举世瞩目的成就，为全球减贫事业作出了巨大贡献。如果不把中国计算在内，全球贫困人口不但没有减少，反而在增加。

报告认为，2008年国际金融危机以来，部分发达经济体开始无视各国经济发展实情，试图取消国际社会为解决国际贸易中南北不平衡而制定的各种补偿措施。印度孟买观察家基金会前主席库尔卡尼说，事实表明，发展中国家上升的通道没有改善，发达国家正在减少发展中国家赶超发达国家的机会。

科祖尔—赖特表示，目前世贸组织关于发展中国家的分类是合理的。他认为，不同国家在发展过程中面对的问题不同，各国自己更清楚自己的发展水平。

欧洲研究国际中心欧洲—中国项目主任乔治·佐戈普鲁斯表示，世贸组织谈判机制的传统是尊重多方意见。在世贸组织改革问题上，也应听取大多数成员的意见，而不是由个别国家说了算。“只有维护发展中成员地位，才能实现真正的贸易公平。”

动摇中国的发展中成员地位会削弱多边主义为基础的世界贸易体系

中国是世界第二大经济体，全球最大出口国和第二大进口国。作为世界上最大的发展中国家，中国坚持发展中国家定位，不是回避应尽的国际责任，而是在主张发展中国家的基本权利，也是在维护国际公平正义。

报告认为，中国的人类发展指数在全球排名第八十六位，略高于世界平均水平，但仍然低于经合组织1990年的水平；2000至2016年期间，中国与美国的人均收入绝对值差距从4.3万美元拉大到4.6万美元；中国农业占国内生产总值（GDP）的比重是7%，仍高于多数的中等收入国家；尽管中国已成为数字化领域新兴力量，但在2017年信息通信技术发展指数排名中，中国仍排在第八十位。

库尔卡尼认为，中国作为最大的发展中国家，在很多领域取得了举世瞩目的成就，但中国还不是发达国家。中国的发展中国家属性不容置疑。印度亚洲社会政策研究所副所长温特表示，中国根据自身经济体量和能力，也承担了比一般发展中国家更多的国际义务，为促进多边贸易体制作出了重要贡献。动摇中国的发展中成员地位会削弱多边主义为基础的世界贸易体系。

巴西里约天主教大学教授保罗·罗贝尔指出，中国是贸易大国，但中国人均GDP尚不足1万美元，而且还面临着应对城乡、区域发展不平衡的挑战，在就业、数字化等领域与发达国家仍有一定差距。佐戈普鲁斯表示，改革开放以来，中国实现7亿多贫困人口摆脱贫困，谱写了人类历史上反贫困的辉煌篇章。但要实现确保到2020年中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，解决区域性整体贫困，任务依旧繁重。尊重中国的发展中国家属性和定位，是尊重客观现实的体现。

科祖尔—赖特指出，整体而言，包括贸易在内的多边体制正面临比以往更大的挑战。试图随意重新界定“发展中国家”身份的做法将进一步损害人们对多边体系的信心。他强调，世贸组织有必要给不同发展阶段的国家提供灵活的政策空间，以促进经济、社会、环境、就业等全方面发展。

（本报布鲁塞尔、新德里、里约热内卢8月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月18日 03 版）

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