朝鲜媒体谴责美韩联合军演

新华社平壤8月17日电（记者程大雨 江亚平）朝鲜媒体17日谴责美国和韩国正在进行的联合军演违背朝美领导人会晤中的有关承诺，是针对朝鲜的“战争预演”，将迫使朝方不得不采取强硬反制措施以维护国家主权和尊严。

朝中社17日发表文章说，中止美韩联合军演，是美国总统在朝美领导人新加坡会晤和板门店会面中业已承诺的问题。美韩联合军演是对“6·12”朝美共同声明的无视与挑战，是针对朝鲜的战争预演，其侵略性质无法掩盖。“美国应铭记，朝鲜的反复警告不是空话。”

朝鲜最高人民会议常任委员会及内阁机关报《民主朝鲜》当天也刊发评论文章强调，美韩军演严重刺激朝鲜，迫使朝方不得不采取强硬反制措施以维护国家主权和尊严。“尽管朝方珍视朝鲜半岛和平与稳定、希望通过对话解决问题的立场始终不变，但只要美韩当局的军事敌对行为持续不断，对话的动力也将逐渐消失殆尽。”

据朝中社17日报道，朝鲜最高领导人金正恩16日上午再次指导了“新型武器”试射，这也是近期朝鲜多次进行的武器试射中的最新一次。

美韩两国本月5日在韩国启动2019年下半年联合军事演习。美韩军演开始前和启动期间，朝鲜官方和媒体多次对美韩军演予以强烈谴责。

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