“爱国护港 反对暴乱” 悉尼近千华人举行和平游行

集会队伍来到悉尼市政厅前（摄影 林宇阳）

人民网悉尼8月17日电 17日中午，由悉尼当地华人自发组织的“爱国护港 反对暴乱”和平集会在悉尼市中心的贝尔莫公园举行，近千名当地华侨华人和爱国留学生参与其中。

16日晚，澳大利亚多地举行“港独集会”，更有“港独”分子现场撕扯破坏中国国旗。面对暴力分子及反华势力的不法行为，在澳华人及留学生组织了此次和平游行，为祖国理性发声。

活动期间，悉尼淹没在一片五星红旗的旗海当中。集会队伍蔓延700多米，在当地警方保护下，游行人群经过乔治大街行至悉尼市政厅，一路唱响中国国歌。此外，人们还高喊“爱国护港 反对暴力”、“支持香港警察 严惩暴徒”、“One China”等口号。

在悉尼市政厅前，各界人士纷纷登台发言，表达自己支持一个中国、支持香港政府、香港警察，反对暴乱行为等强烈愿望，并坚信香港定能够排除外国干预，结束乱局。

和平游行标语（摄影 林宇阳）

活动共持续三个小时，华人参与者始终遵守纪律，积极维护现场秩序，虽然中途有极端分子妄图干扰现场，大家也都克制情绪，避免激化矛盾。

此次和平游行活动得到众多华侨华人的支持。记者在游行队伍中看到不少年事较高的老华侨，以及年轻的华人面孔。此外，在整个游行过程中不断有人自愿加入。

在澳华侨刘先生在接受人民网记者采访时表示，本次活动展现了中国人强大的凝聚力和深厚的爱国情怀，也表达了在澳华侨华人对正义执法的香港警察的支持。留学生杨同学告诉记者，香港一系列的暴乱事件让许多中国留学生遭受到了歧视和误解，他认为这次和平游行是一个很好的机会让外国学生厘清真相，不被误导。（林宇阳）

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