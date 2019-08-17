合则两利，斗则俱伤！中方捍卫权益毫不动摇！

开门见山，先说两点：

中方捍卫权益毫不动摇！

合则两利，斗则俱伤！

一段时间以来，面对美方一些人的极限施压，中方既保持理性、克制的态度，又坚决捍卫自身利益，在重大原则问题上决不让步。

8月16日新闻联播报道，中国国际问题研究院当天上午开了个以“合则两利，斗则俱伤”为主题的中美经贸问题研讨会。与会专家表示，美方一些人企图用极限施压的方式使中国就范，是一厢情愿的空想，中方坚决反制美方霸凌行为，坚决捍卫自身权益。

专家指出，美方一些人挑起中美经贸摩擦以来，中方始终从维护两国共同利益和世界贸易秩序大局出发，以极大诚意回应美方关切，提出务实解决方案。而美方一些人却一再出尔反尔，公然违背两国元首阿根廷会晤和大阪会晤达成的两个重要共识，近期更是再度高举关税大棒并乱扣“汇率操纵国”的帽子。

中方坚决捍卫正当权益的做法，国际社会也对此高度关注，认为美国的做法令全球经济承压，也终将反噬美国自身。

路透社报道说，国际社会对全球经济增长的担忧情绪正在蔓延。

摩根大通首席经济学家布鲁斯·卡斯曼表示，目前的形势持续增加投资者对于市场的担忧，打击全球投资者的信心，预计未来6个月到9个月的时间内，全球经济将有40%的可能性出现衰退，美国经济也不例外。

高盛首席策略师戴维·科斯廷认为，美国企业去年采取的战略在于保持观望状态。如今，随着几乎所有中国对美出口商品都受到加征关税的影响，企业高层将不得不继续采取措施，以缓解贸易战导致的关税成本增加的问题。

日本《每日新闻》15日报道说，为了应对日益加重的美国消费者和产业界的反对，美国政府“第四轮对华加征关税”中的部分措施推迟，但是加征关税并不会被取消，美国产业界的不满情绪仍在发酵。

不光国际社会，美国本地媒体也明确指出：对华经贸摩擦给美国经济带来的损害正在不断显现，而与此同时，中国国内电商营收和零售数据表现亮眼。

据美国消费者新闻与商业频道网站报道，美国穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪15日表示，经贸摩擦给美国造成的代价越来越大，美国经济处于衰退的边缘。如果美国政府把继续对中国商品加征关税的威胁付诸行动，那么在未来一年会给美国企业和消费者造成1000亿美元的损失，“这相当于美国国内生产总值的0.5%，约为去年美国人所获得的减税成果的一半，这非常严重”。

另一方面，美国《纽约时报》网站15日发表文章说，中国电商巨头近日发布的财报颇为亮眼，这意味着中国消费者的热情依然高涨。分析认为，中美经贸摩擦促使大量中国消费者转向购买国产品牌。

而面对美国再一次举起“加征关税”的大棒，中国的态度全在央媒的两条评论里了。

8月15日新华社播发新华时评《捍卫中方正当权益毫不动摇》。

文章指出，美国加征关税，严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，美方一些人在错误轨道上越走越远。对此，中方坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，决定采取反制措施是不得已而为之，完全合理正当。贸易战没有赢家，对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打。

紧接着第二天8月16日的人民日报也发表署名文章《坚决反制 奉陪到底》。

文章强调，中方决不会在重大原则问题上让步，无论美方一些人如何极限施压，中方说到做到，坚决反制任何挑衅，有足够能力奉陪到底。肆意损害中国国家核心利益和人民根本利益的任何企图，终将以失败告终。

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