“44年泰中关系：世界各不相同，但友谊源远流长”研讨会举行

人民网曼谷8月17日电（记者 林芮）泰中记者协会16日在泰国首都曼谷举行“44年泰中关系：世界各不相同，但友谊源远流长”研讨会。旨在延续中泰传统友好关系，拓展两国发展新阶段的合作领域，并呼吁中泰媒体携手做好两国报道，促进两国人民互相理解。中泰两国媒体、专家学者、企业界和教育界等人士共约150人出席活动。

会上， 驻泰使馆政务参赞杨扬发表题为“展望中泰关系未来以及对中泰媒体的期望”的主旨演讲。她表示，中泰友好源远流长，尤其建交44年来，两国在政治上相互信任，合作上不断深入，人文上日益相通。在两国发展新阶段，面对不断变化的国际形势，中泰两国应更重视彼此的友好关系，携手应对挑战。

她认为，媒体是中泰开展交流合作、促进民心相通的重要桥梁和纽带，媒体合作本身也是中泰人文交流的重要组成部分。希望中泰媒体进一步加深对彼此的理解，加强交流合作，进一步发挥媒体对中泰务实合作的促进作用。

在讨论环节， 泰国大众传播机构总裁坎玛他·蓬拉德表示，媒体在促进泰国民众了解中国方面起着重要作用。泰中已有多年的密切联系，但泰国民众对中国国情和文化的了解还需加深，泰国媒体应该与中国伙伴深度合作，让泰国人民更好地了解中国。

泰国网络新闻协会会长高洛·素达帕迪提到，媒体报道会影响到两国关系。在报道时，要真实客观，搞清楚各个新闻要素，不能为了抢时效而随意在社交媒体上发布。当分歧产生时，也要及时应对。报道时，也要注意有所选择，如果报道内容可能伤及两国民众感情，就应多加斟酌。

据介绍，在经贸方面，中国已连续6年是泰国最大的贸易伙伴，泰国则是中国在东盟第三大贸易伙伴。根据泰国投资促进委员会数据，去年中国对泰直接投资申请额554.8亿泰铢，是2017年的2.2倍，增速迅猛。中国已成为泰国第三大投资来源国。在人文交流方面，去年中国赴泰游客人数首次突破1000万人次，泰国民众也将中国作为最热门旅游目的地之一。在教育领域，中国是泰国最大留学生来源国，泰国赴华留学生人数位居第二。目前，有超过4万名中国学生在泰国学习，约3万名泰国学生在中国留学。

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