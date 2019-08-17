原标题：韩国将加强日本进口废品检查 日媒：似乎在报复

韩国环境部16日说，将对进口自日本的3种回收废品加强辐射检查。

韩国环境部说，对从日本和俄罗斯进口废旧塑料、轮胎和电池的进口商加强辐射检查记录的现场核查，频率从每季度一次提高到每月一次。

共同社报道，韩国这一举措似乎在报复日本近期针对韩国的出口管制。

韩国环境部发言人在记者会上解释这一举措，说加强检查是“为了保障国民的健康和安全，保护环境”。

发言人说，这一举措“不针对某一特定国家的贸易争端或出口限制”。

韩国2018年从日本、美国和菲律宾合计进口大约16.6万吨塑料废品，其中6.6万吨来自日本；进口24万吨废旧轮胎，其中6900吨来自日本。

日本7月4日以国家安全为由，对韩国所需三种关键半导体工业原材料施行出口管制。韩国认定，日本不满韩国法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，因而以这类手段“报复”韩国。

韩国8月8日宣布，对煤灰进口加强辐射检查。共同社报道，这一举措可能针对日本，缘由是韩国几乎所有进口煤灰都来自日本燃煤发电厂。（许苏培）【新华社微特稿】

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