直布罗陀决定释放涉伊朗油轮 并称收到了伊方保证

英国海外领地直布罗陀当局15日决定释放涉伊朗油轮“格蕾丝一号”，但当天早些时候发布声明，说美国请求延长扣押这艘油轮。
据当地报纸《直布罗陀纪事》报道，伊朗作出正式书面保证，不会在叙利亚卸载“格蕾丝一号”装载的210万桶伊朗原油，直布罗陀当局因而决定释放“格蕾丝一号”。
这家报纸在社交媒体“推特”发布消息：“直布罗陀首席大臣费边·皮卡尔决定解除扣押令、允许油轮启航。”
皮卡尔说，鉴于收到伊方保证，“不再有任何合理理由”继续扣押“格蕾丝一号”。
“格蕾丝一号”的印度籍船长和3名船员15日获释。伊朗驻英国大使哈米德·巴埃迪内贾德说，“格蕾丝一号”不久会离开直布罗陀，美国方面“拼命”想要阻止释放油轮，但遭遇“痛苦失败”。
不过，路透社报道，在美国请求延长扣押的情况下，直布罗陀方面没有说明油轮是否会启航以及何时启航，也不清楚美方的举动是否意味着“格蕾丝一号”会被继续扣押。
直布罗陀当局15日说，美国司法部以若干指认为依据请求延长扣押“格蕾丝一号”，直布罗陀方面正在考虑美方请求。
《直布罗陀纪事》报道，直布罗陀方面原本准备15日释放“格蕾丝一号”，但在最高法院做裁决前仅数小时，美国司法部向直布罗陀方面提出继续扣押的请求，最高法院因而决定推迟裁决。
直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押悬挂巴拿马旗的“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。
伊朗方面7月19日在霍尔木兹海峡扣押悬挂英国旗的“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。
直布罗陀当局先前表示，“格蕾丝一号”遭“合法扣押”造成局势紧张，直布罗陀方面寻求局势“降级”。（王雪梅）（新华社专特稿）
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