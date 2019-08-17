中国多位驻外大使密集发声 强烈谴责外部势力乱港

自6月以来，香港暴力示威、冲突事件不断升级，危及民生经济。对此，中国多位驻外大使也在驻在国媒体密集发声，阐明香港问题真相与中方立场；强烈谴责最近西方媒体妄评香港局势，颠倒黑白；坚决反对外国势力干涉中国内政，坚定捍卫“一国两制”。

中国驻美国大使崔天凯8月2日在美国《新闻周刊》发表署名文章。文章指出，国际上和香港的某些不怀好意者企图在香港强加别国的制度，既是挑战一国，也是破坏“两制”。他重申，中国绝不会容忍任何外部势力干预香港事务。不要低估中方维护主权、安全和发展利益，贯彻‘一国两制’的坚定决心。

新任驻俄大使张汉晖14日在接受中俄媒体联合采访时指出，外部势力正在中国香港特区策划“颜色革命”以遏制中国的发展。他表示，“事件发生后，香港秩序的稳定、香港同胞的安危牵动着每一个中国人的心，但西方某些媒体大肆炒作，甚至公开称这种行为是‘一道美丽的风景线’，足见其险恶用心”。张汉晖大使重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，‘港人治港’、‘高度自治’无论何时都不能走样，绝不容许外人插手香港治理问题。

中国驻英国大使刘晓明15日在中外记者会上表示，一些极端激进分子在香港打着所谓民主的幌子，掩盖其反法治、反社会、反“一国两制”的真实面目和险恶用心，是兼具欺骗性与破坏性的“新极端主义”。

他表示，香港事态发生以来，西方媒体不仅没有公正客观报道，反而混淆是非、颠倒黑白、误导公众：连篇累牍地渲染所谓“和平示威权利”，却对极端暴力分子破坏社会秩序、袭警伤人的违法犯罪行为熟视无睹，对支持特区政府、守护香港法治正义声音更是鲜有见报；将破坏香港法治、为非作歹的暴徒美化为“支持民主的人士”，却将特区政府和警队维护香港法治、保护市民生命财产安全的正当合法举措恶意污蔑为“镇压”。

刘晓明指出，西方媒体对香港今天的局面负有不可推卸的责任，希望西方媒体反思自己行为，承担起应有的社会责任，公正客观地报道香港局势，不要再给香港乱局火上加油，为平稳、有序结束香港乱局营造良好的舆论环境。

中国驻欧盟使团团长张明大使7月25日在 “欧洲动态”上发表署名文章，驳斥近期欧盟部分机构和人员干涉香港事务和中国内政的不当言行。他指出，中国不会干涉他国内政，尊重别国的主权和司法，有议员在讨论决议时发言指出，“欧洲议会不是联合国”，“欧洲在教育别人之前，应先教育好自己”。这一客观声音，值得欧洲议会深思。张明大使重申，香港早非“租界”之香港，更不是“殖民者”的香港。“一国两制”保护民主，更坚持法治，少数别有用心的欧洲政客挑拨香港社会内部对立的图谋不会得逞。

驻乌克兰大使杜伟15日在乌主流媒体《2000报》发表署名文章指出，“醉翁之意不在酒”，激进暴力分子的真正目的，是同境外反华势力勾联，企图搞乱香港，破坏“一国两制”，把香港变成中国的麻烦。BBC、CNN等媒体则在报道时“小动作”不断，恶意剪辑视频，发布不实报道，混淆舆论视听。杜伟大使强调，回归22年的实践证明，“一国两制”能最大限度保持香港的有利条件和优势，给予港人最大程度的施政灵活，是保持香港长期繁荣的最佳制度安排。

中国驻荷兰大使徐宏7日表示，香港政府提出的修例提议这一举措从法律角度看，不仅是适当的，而且是必要的，是基本的司法合作，是落实“一国”原则的应有之义，丝毫不会影响香港的司法独立。对于部分不法人员恶意散布谣言，误导民众，蓄意制造暴力事件的做法，徐宏大使给予了严厉的谴责。他强调，中国有充分的信心和能力维护香港的秩序，任何搞乱香港的图谋注定不会得逞。

中国驻尼日利亚大使周平剑4日接受尼国家广播电台专访中表示，“东方之珠”是包括700多万香港同胞在内的全体中国人民的骄傲。发生在香港的游行示威和暴力冲击活动令所有关心香港、珍爱香港的人倍感痛心。他指出，一些激进分子连日来的行为，已完全超出了和平示威的范畴。类似行为如果发生在美国，美方毫无疑问会采取维稳措施。但美国等个别国家袒护暴力分子，对香港警察十分克制的正当执法行动肆意歪曲，这是赤裸裸的双重标准。他表示，任何文明和法治社会都不会容忍暴力横行。

中国驻加纳大使王世廷13日在《加纳时报》发表署名文章中提出，个别国家在此次事件中处处煽风点火，安排高级官员会见“港独”头面人物，为极端暴力分子撑腰打气，上述行径粗暴干涉了中国内部事务，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此坚决反对，敦促有关方面尊重中国主权和香港法治，任何搞乱香港的图谋将注定失败。他强调，香港当前急迫和压倒一切的任务，就是止暴制乱，恢复秩序，这不仅符合中国的利益，也符合世界各国的利益。

驻东盟大使黄溪连10日在印尼主流媒体发表署名文章中表示，香港当前的事态自始至终存在某些外部势力反中乱港的影子。面对不断升级的事态，黄溪连大使指出，越来越多的香港市民开始认清祸港、乱港分子的真正图谋，站出来谴责暴力行为，支持特区政府和警方依法追究暴力违法分子，重塑法治环境。他表示，香港是中国的香港，中国比谁都更关心香港的发展，珍惜香港的繁荣稳定。（文字整理：实习生黄晓蔓）

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