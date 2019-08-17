中国常驻联合国代表张军大使谈克什米尔问题 

16日，中国常驻联合国代表张军大使在安理会厅外会见中外记者。 李凉 摄

人民网联合国8月16日电 （记者 李凉）16日，安理会在“印巴问题”议题下举行非正式磋商，听取联合国秘书处通报当前克什米尔局势和联合国印巴军事观察组工作情况。磋商后，中国常驻联合国代表张军大使在安理会厅外会见中外记者，介绍磋商情况及中方对克什米尔问题的立场。

张军说，安理会刚刚就克什米尔局势进行了讨论，安理会成员对当前克什米尔局势表示严重关切，希望有关方面保持克制，避免采取使局势进一步升级的单方面行动，呼吁双方通过对话妥善解决问题。

张军表示，克什米尔问题是印巴之间的历史遗留问题，安理会相关决议认定克什米尔地位未定，是国际公认的争议地区。克什米尔问题应当根据《联合国宪章》、相关安理会决议以及双边协定，以和平方式妥善解决。这是国际社会的共识。

印方修宪改变了克区现状，引发地区紧张。中方对当前克什米尔局势表示严重关切，反对任何使局势复杂化的单方面行动，呼吁有关方面保持克制，谨慎行事，尤其是避免采取加剧局势紧张的行动。

张军强调，印方的举措挑战了中国的主权权益，有违双方关于维护两国边境地区和平安宁的协议，中方对此严重关切。印方举措对中方不产生任何效力，更不会改变中方对相关领土行使主权的事实和进行有效管辖的现状。

印巴两国都是中国的友好邻邦，都是发展中大国，都处于关键发展时期。中方呼吁双方以国家发展为重，以南亚地区和平为重，妥处历史恩怨，打破零和思维，避免单边行动，以和平方式解决争议，共同维护地区和平稳定大局。

(责编：崔越、杨牧)