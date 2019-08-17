“汇率操纵国”这锅，中国不背！（国际论道）

一手再挥关税大棒，一手倒扣“汇率操纵国”大帽。近来，美国对中国使出的“双枪”依然震荡全球，引发外媒持续关注。对美国频拿“关税”当武器横扫世界的行径，国际社会早已司空见惯。在硝烟弥漫的中美贸易摩擦中，美国又使出了“汇率”这一大杀器。

“中国不是汇率操纵国”“人民币汇率水平与经济基本面基本相符”……面对美国的无端指控，从国际货币基金组织到G7成员国再到各大外媒，国际舆论纷纷讲出公道话。“汇率操纵国”的标签为何不适用于中国？中国又将如何应对来自美国的“甩锅”行为？外媒一路跟进解读。

“指控中国操纵汇率没有可信依据”

“美国政府将中国列为汇率操纵国，但在国际货币基金组织（IMF）的最新报告中没有看到任何支持。”德国《世界报》8月11日称，当地时间9日，IMF发布中国年度第四条款磋商报告，认为人民币过去一年“总体上基本是稳定的”，汇率水平与经济基本面基本相符。

IMF中国部前负责人普拉萨德表示，美国政府正以“武断和明显报复性的方式”使用“汇率操纵国”这一名称。

“继IMF后，七国集团（G7）也不支持美国的指控。”据欧洲新闻电视台8月12日报道，G7不愿意支持美国将中国列为“汇率操纵国”的做法。

“这是西方国家对美国的回应。”德国新闻电视台评论认为，美国将中国列为“汇率操纵国”，却得不到G7和IMF的支持，这可能会让美国感到意外。不过，这种局面的产生却并不令人感到意外。因为这些国家知道，支持美国的做法，只会让中美贸易争端恶化，甚至引发全球“货币战争”，全球经济前景将更加不确定。

《华盛顿邮报》发表美前财长、哈佛大学教授萨默斯的署名文章称，中国并没有通过干预外汇市场、压低人民币汇率扩大出口、抑制进口，指控中国操纵汇率没有可信依据。

据英国广播公司报道，美国财政部认定“汇率操纵国”有3条标准：一是对美国贸易顺差超过200亿美元；二是经常账户顺差占GDP比例超过3%（今年5月改为2%）；三是持续单边汇率干预，通过买入外汇促使本国货币贬值买入量超过其GDP的2%。一个国家要被认定为“汇率操纵国”，须同时满足这3个条件。中国有两项明显不符。

“中国不是汇率操纵国！”瑞士《新苏黎世报》8月11日指出，种种数据都显示，美国指控中国是“汇率操纵国”的说法站不住脚。

路透社报道称，根据国际清算银行公布的数据，2005年初至2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%，是G20中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一。

“中国不会主动贬值自己的货币”

美联社评论说，自特朗普执政以来，美国政府发布过的5份报告都未将中国列为“汇率操纵国”。

不少外媒关注到，此次美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，是紧随人民币兑美元汇率“破7”而至。汇率“破7”被一些美国人猜疑是中国应对贸易战升级的武器。

对此，《澳大利亚人报》报道称，美国宣布中国为“汇率操纵国”极为荒谬，美国总统特朗普公开施压要求美联储停止加息、实施降息才是操纵汇率。

据美国“国会山”网站报道，当地时间8月8日，特朗普连续在社交媒体上向美联储施压降息，以削弱美元促进出口提振经济。他认为美元强势将伤害美国制造业。

报道认为，美国总统历来将强势美元视为美国实力的象征，但特朗普却力挺削弱美元，打破20多年来的强美元政策，但也侵扰了美联储的独立性。

瑞士《财经报》8月11日指出，中国不会主动贬值自己的货币，相反特朗普政府频频插手美元汇率。文章指出，如今，世界多国同时在放松货币政策，是因为全球经济前景黯淡。所以，这是一种积极的措施：各国央行都以拉动宏观经济需求为目标。要是连这种措施都能称作货币战，世界经济倒真的需要这样的货币战来保持活力。

一些外媒认为，美国的举动似乎是在“挑起货币战争”。据德国《明镜》周刊8月12日报道，中国对于人民币弱势并不感兴趣。因为失控的货币贬值不仅会升高中国的债务，也可能引发资本外逃，打击外资对中国市场的信心。

西班牙《国家报》称，指责他国“操纵汇率”是美国政府竞选期间的惯用伎俩，也是美方的谈判工具。美国政府也多次指责欧洲央行“操纵汇率”。美国针对中国的指控没有任何实际效果，只会进一步激化中美贸易紧张局势。IMF总裁拉加德认为，人民币汇率下跌，很大程度上是受中美贸易战影响，给中国贴上“汇率操纵国”的标签将导致货币战，损害全球经济。

“对人民币作为强势货币充满信心”

《华盛顿邮报》8月5日评论说，美国将中国列为“汇率操纵国”，是两国贸易战的重大升级举动，在美中经济摩擦中开辟了一条爆炸性的新战线——货币战争。

美国“政治”新闻网报道称，在将中国列为“汇率操纵国”后，美国可以采取的惩罚措施包括拒绝中国获得美国海外私人投资公司的资金、拒绝中国企业参与美国政府的采购合同招标等。

不过，制裁并不能立即实施。法新社称，按照程序，美国财政部下一步需要与被认定的国家进行谈判。而且，姆努钦还需要到IMF寻求帮助。但在分析人士看来，美国获得支持的几率甚微。

路透社称，不少专家认为，得不到IMF和G7的支持，美方举动不会给中国带来实质性后果。

“美方不顾事实，给中国贴上‘汇率操纵国’的标签，是损人不利己的行为。”据路透社8月13日报道，中国央行国际司司长朱隽在接受路透社书面专访时指出，2018年美国发动贸易战以来，中国一直坚持不将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动，为维护国际金融市场稳定作出了巨大努力。中国经济有韧性、潜力和回旋余地，中国也有信心、有能力应对各种可能的情况。

日前，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜撰文称，美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”，不会改变中国的外汇管理政策的连续性、稳定性，金融改革仍将持续深化，金融开放仍将持续扩大。

《澳大利亚金融评论报》、《悉尼晨锋报》指出，中国央行长期维持人民币汇率稳定，此次贬值恰恰是央行没有干预，是市场压力所致。澳媒普遍认为，人民币“破7”对美国政府是警告，特朗普政府既想加征关税又不招致中方报复是办不到的，中方已能更好把脉特朗普政府，并做好打硬仗的准备。

“从中长期来看，我们对人民币继续作为强势货币充满信心。”朱隽对路透社表示，在面对外部冲击时，汇率是个“自动稳定器”，它的主要作用就是通过汇率弹性来自动调节，促使宏观经济和国际收支保持稳定。

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