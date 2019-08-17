“共建一带一路将持续展现蓬勃活力”

“‘一带一路’倡议提出近6年来，在国际上产生了广泛而深入的影响，成为广受欢迎的国际公共产品。”国际电信联盟（国际电联）秘书长赵厚麟近日在接受本报记者采访时表示，实践证明，“一带一路”倡议顺应时代潮流，契合各国合作共赢、共同发展的愿望，将不断为世界经济发展注入新的活力。

“‘一带一路’倡议秉持共商共建共享原则，坚持开放、透明、包容，体现了中国作为一个负责任大国的担当。”赵厚麟认为，改革开放40多年来，中国的快速发展和取得的成就受到世界高度关注。“中国愿意积极与其他国家，特别是广大发展中国家分享自身丰富的发展经验和成果，帮助它们实现跨越式发展。这也是‘一带一路’建设得到国际社会普遍认同和热情参与的重要原因。”

赵厚麟表示，“一带一路”倡议与国际电联的目标有很多契合之处，国际电联一直积极参与“一带一路”建设，希望合力打造一条更为宽广通达的数字丝绸之路。近年来，尽管全球信息通信技术覆盖率显著提升，但发达国家与发展中国家之间，尤其是与最不发达国家之间的数字鸿沟仍然存在。

“互联互通可以优化配置资源，及时分享技术成果，发挥规模经济效应。‘一带一路’建设致力于打造全方位的互联互通，对于全球经济社会发展具有非常重要的作用。”赵厚麟认为，中国在信息通信领域具有很大的优势和潜力，国际电联是联合国在该领域的主要推动力量。国际电联与中国工业和信息化部已签署备忘录，希望加强双方在信息通信基础设施建设、人员培训和技术等领域合作。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国进出口银行与国际电联签署关于加强“一带一路”倡议项下数字领域合作以促进联合国2030年可持续发展议程的谅解备忘录。“长期以来，国际电联在广大发展中国家推广信息通信技术面临资金缺乏等困难，‘一带一路’建设为国际电联在该领域开展合作提供了有力支持，使国际电联可以发挥更大作用。”

“‘一带一路’建设对世界经济的贡献是显而易见的。”赵厚麟表示，当今世界经济发展仍面临不平衡不平等问题，各国应通过加强互利合作实现共同发展。“‘一带一路’建设聚焦发展，为推动全球经济持续发展提供了很好的国际合作平台，可以帮助很多国家打破发展瓶颈，有效应对全球发展面临的各种挑战，从而促进世界和平与繁荣。未来，共建‘一带一路’将持续展现蓬勃活力。”

（本报日内瓦电）

《 人民日报 》（ 2019年08月17日 03 版）

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