“七宗罪”之说用心险恶（钟声）

美国一些人捏造事实攻击中国，可谓无所不用其极。最近，美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗四处收罗，拼凑了一个所谓的“七宗罪”之说，给中国安上“盗窃知识产权”“强制技术转让”“入侵电脑窃取商业秘密”“对美国市场倾销、让美国公司倒闭”“大力补贴国企”“输入毒品芬太尼”“操纵货币汇率”等七项“罪名”，并宣称“中国必须停止这些不当行为”，美中贸易争端才会结束。欲加之罪，何患无辞，险恶用心，昭然若揭。

纳瓦罗之流玩“帽子工厂”的把戏，企图为其“污名化”中国招揽信众，进而逼迫中国让步。他们无视客观事实，不知自省，却一味推卸责任，栽赃他人，早就沦为笑柄，为世人所不齿。混淆黑白、荒唐可笑的论调，无论花样如何翻新，终究是徒劳的。

中国在国际经贸往来中始终坚持平等协商、互利共赢，成为世界经济的动力源，这是有目共睹、人所共知的事实。中国在全球创新指数中的排名连创新高，2018年向美国支付知识产权使用费86.4亿美元，中国列管的芬太尼类物质品种超过联合国规定，比美国管制措施更严格。美国单方面放任联邦和地方政府对有关产业和企业提供大量补贴、救助和优惠贷款，长期大规模有组织进行网络窃密和监听、监控活动。事实面前，孰是孰非，不言自明。

纳瓦罗被美国媒体称为“鹰派中的鹰派”，惯以信口雌黄、危言耸听的面目示人，炮制过很多偏激而危险的观点。他沉迷于将中国视为“假想敌”，死抱落伍的冷战思维不放。他写的《致命中国》，被美国媒体评价为“充满了仇外的歇斯底里和夸大事实，分不清事情的因果关系”，“语言煽动、观点片面”。纳瓦罗一系列经济学观点被公认为“高度政治化”，充满煽动情绪的政治口号。他宣扬对进口产品征收高额关税，同时鼓励消费者改变购物习惯，认为这样就可以消除美国庞大的贸易逆差。美国布鲁金斯学会经济学家威廉·盖尔直言，这种荒唐的推演是“根本不可能”成为现实的。美国卡托研究所贸易政策研究负责人丹尼尔·伊肯森指出，纳瓦罗“危险且极富误导性的全球经济零和看法”，“没有任何一个经济学家赞同”。

纳瓦罗之流的言行是一种危险的存在。他们完全把政治需要奉为圭臬，肆意抹黑，无端生事，制造对立，挑动仇恨，殊不知，他们在伤害他人的同时，也严重伤害了美国经济，耗损了美国的声誉和公信力。高盛集团不久前发表的报告指出，美国去年针对中国进口商品加征的关税，其成本全部落到了美国企业和家庭身上，对消费品价格产生的影响比之前预料的要大。英国媒体最近公布的调查结果显示，经济学家认为美国在未来两年内陷入衰退的可能性已大幅增加至45%。美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇指出，“致命纳瓦罗”或将“致命美国”。

越来越多人开始警惕纳瓦罗之流的言行，有舆论甚至将他们反经济全球化的极端思维称为病毒。毫无疑问，病毒不除，贻害无穷。当务之急，是需要认清危害，决不能任由病毒肆虐，危害世界经济的健康肌体。

《 人民日报 》（ 2019年08月17日 03 版）

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