美方不负责任的做法必将失败

8月16日，中国国际问题研究院举行“合则两利，斗则俱伤”中美经贸问题研讨会。与会专家一致认为，美方出尔反尔、极限施压令中美经贸磋商严重受挫，美方现行贸易政策势必增加美国经济衰退风险。美方在中美经贸问题上不负责任的做法必将失败。

美方加征的关税最终会转嫁到美国消费者身上

“国际社会已经越来越清醒地意识到美国在中美经贸问题上的无中生有之语、狂妄自大之声、虚张声势之举和掩耳盗铃之术。美方单方面挑起中美经贸摩擦是损人不利己的，最终将搬起石头砸自己的脚。”中国国际问题研究院院长戚振宏说。

中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽说，美方高高挥舞关税大棒，却闭口不谈加征的关税谁来买单，其实这个关税最后转嫁到了美国消费者身上。

“美国对进口商品加征高额关税既伤害出口国，也严重伤害美国企业和广大消费者。中国是美国农产品在海外最大的市场，而且无法替代。”清华大学中美关系研究中心高级研究员周世俭说，由于美国反复无常、出尔反尔，中国相关企业暂停新的美国农产品采购。到今年秋季美国大豆收获季节，美国的农场主将更加深切感受到加征关税带来的刺痛。

中国社会科学院荣誉学部委员、美国研究所研究员陶文钊说，中美经贸摩擦发生一年多来，美国的农民、进口商和消费者受到极大负面影响。美国政府给农民拨付的补贴，远远不够补偿农民的实际损失。经贸摩擦对美国经济的拖累也在逐渐显现出来。

美国严重破坏国际规则的行为引起世界各国一致谴责。中国国际问题研究院特聘研究员贾秀东说，美方肆意加征关税本身就是无视世界贸易组织规则的行为，严重损害了多边贸易体制的权威，侵蚀了世界各国同舟共济的意愿。美国实际上已经成为世界贸易组织规则最大的破坏者。

美国经济发生衰退的风险正在上升

阮宗泽说，今年上半年中国GDP同比增长6.3%，在世界主要大国中，这是十分卓越的表现。反观美国，其经济增速在今年二季度出现明显下滑，未来或将继续下滑。

中国国际经济交流中心副研究员梅冠群认为，美国这几年日子不太好过，阶层差距、产业差距和地区差距等问题日益严重，实体经济和虚拟经济失衡，消费和储蓄失衡，一次分配和二次分配失衡等矛盾也没有得到解决。

“美国经济衰退的阴影正在加大。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员何伟文说，8月14日，美国三大股指暴跌的直接原因，是美国10年期国债与2年期国债出现倒挂。这些迹象说明，美国经济发生衰退的风险正在上升。

商务部研究院学术委员会副主任、西亚非洲所所长张建平说，目前美国贫富分化不断加剧，不平等程度持续恶化，社会对立严重。在这种情况下，美国政府主要的政策不放在调整国内经济方面，却污蔑“中国抢走美国工人的饭碗”，这种逻辑根本站不住脚，经不起任何推敲。

坚持做好自己的事，中国有底气有信心实现高质量发展

周世俭说，中国经济基数大、增速快，是增长潜力巨大的经济体。中国有底气、有信心实现高质量发展。

中国国际问题研究院美国研究所所长、研究员滕建群认为，企图通过升级经贸摩擦压垮中国，是美国一厢情愿的想法。“中国从来不靠别人施舍，走的是符合本国国情的发展道路。美方在中美经贸问题上不负责任的做法必将失败。无论未来形势如何变化，中国都会坚持做好自己的事，中国的未来掌握在自己手中。”

张建平说，中国正在推进多项举措向世界张开怀抱，包括扩大外资的市场准入，主动降低关税水平，推动自由贸易试验区建设等。在这个过程中，贸易和投资自由化、便利化程度将不断提升，中国将继续成为全球最受欢迎的投资热土之一。“奉劝美国以理性、合作的态度寻求未来的发展道路。”

《 人民日报 》（ 2019年08月17日 03 版）

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