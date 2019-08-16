白塔山茶会尽享茶文化千年魅力

8月10日，福建武夷山脚下，一场由白塔山茶业举办的主题为“别有一芳滋味”的茶会，在南平建阳武夷花花世界建盏园举行。茶会以茶道文化为主导，融入宋代点茶，古筝、舞蹈，插花与香道，通过一场多重艺术与茶品的碰撞，展示源远流长的茶文化以及其传承千年的魅力。

茶会邀请国家一级评茶师，高级工程师吴麟老师给大家简明又全面地普及了大红袍的相关知识，让与会嘉宾体会到了不一样的舌尖享受。高级评茶师吴麟先生说的好，白塔山茶业充分地展现了“白塔山茶人”对“武夷岩茶”茶性的认识。

白塔山茶业那位于群山环抱中，海拔800米阔叶林围合地建立的千亩茶园景象蔚为壮观。大自然成就了这里原生态的茶生长基地，56亩2000余株百年老枞，是武夷岩茶区面积最大的老枞保护基地，堪称“水仙茶祖”。水仙茶充分地运用白塔山与武夷山自然保护区接壤的地理优势。其兰花香气浓郁悠长，滋味醇厚;老丛水仙滋味清透、甘爽，细细品来带有一股清爽的棕叶、青苔味。喝了白塔山的茶让人有一种“回归自然”感觉。

武夷岩茶品种很多，十分丰富。知名品种如大红袍、水仙、铁罗汉、水金龟、白鸡冠、肉桂、不知春等等。而最负盛名的当数大红袍。现代武夷岩茶以大红袍为代表红遍大江南北。

此中不可或缺的老茶，顾名思义就是“存放有一定年岁的茶”。老茶是一种”能喝的文化”。众所周知，我国是最早种植、加工、饮用茶的国度，时间可以追溯到公元前1000多年。作为一种向后看的茶，老茶浸润着岁月的秘香，在它的浓酽和淳厚中，贮藏了生命的重量，在经历了岁月的尘埃和命运的沧桑后，每遇沸水冲泡、沥汤，历史的厚重与芬芳便扑面而来。

(责编：李圆征(实习生)、常红)