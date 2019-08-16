“国旗下的成长”主题活动在京举办

井顿泉代表基金会向王志国赠送《宋庆龄伟大光荣的一生》

人民网讯 8月13日，中国宋庆龄基金会人民日报媒体公益专项基金“国旗下的成长”主题活动邀请守岛英雄王继才之子、海警战士王志国，为来自四川大凉山、澳门特别行政区、宁夏彭阳和河北邢台的青少年们带来一堂生动的爱国主义教育课，让大家切身体会国旗所代表和赋予的庄严，感悟与祖国一起成长的光荣与自豪。中国宋庆龄基金会副主席井顿泉出席。

像父亲那样，做祖国的看海人

“从我蹒跚学步开始，父亲就每天带我一起升旗、一起巡逻、一起瞭望，教我敬军礼、教我唱国歌、教我做一名小哨兵！”一段《孤岛32年》的短片后，王志国娓娓讲述父亲的故事。

1986年，时年26岁的王继才接受了江苏省灌云县开山岛守岛任务，从此与妻子以海岛为家，与孤独相伴，在没水没电、植物都难以存活的孤岛上默默坚守，把青春年华献给了祖国的海防事业。2018年7月27日，王继才在执勤时突发疾病，经抢救无效去世，年仅58岁。习近平总书记对守岛英雄王继才同志的先进事迹作出重要指示，王继才同志守岛卫国32年，用无怨无悔的坚守和付出，在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。

王继才同志牺牲后，王志国接过父亲的接力棒，成为一名光荣的海警战士，继续为祖国驻守边疆。“我愿向祖国许下一生，像父亲那样，做祖国的看海人！”铿锵有力的结尾，赢得全场雷鸣般的掌声。

活动尾声，吉好有果为大家再次唱响《国旗国旗真美丽》。这首歌，她曾经在习近平总书记看望四川大凉山自治州三岔河村的乡亲时，动情的唱过。随后携手澳门濠江中学两位升旗手、中国宋庆龄基金会河合音乐专项基金“音乐之声”夏令营的青少年们共同歌唱《红旗飘飘》，挥舞的小红旗映衬着孩子们的笑脸，台下观众一同歌唱，现场成为了歌声的海洋。

从大凉山到澳门，孩子们在五星红旗下茁壮成长

活动特别邀请了来自四川大凉山地区三岔河村的彝族小姑娘吉好有果和澳门濠江中学的师生代表。

“听完王志国老师的演讲特别感动，他的父亲永远把祖国放在最重要的位置。中国需要这样的人，值得我们青少年学习。”澳门濠江中学升旗手江航认真的说。

“看着开山岛上升起的国旗，我回想起自己第一次升旗时的心潮澎湃，感受到责任与担当。”17岁的澳门少年张毅沣与大家分享自己的感受。

“祖国，我爱你！”吉好有果露出了甜甜的酒窝。

祖国的大江南北，无数像吉好有果小姑娘和濠江中学同学的青少年正在五星红旗的呵护下茁壮成长，长大后他们也将为祖国贡献自己的一份力量。

中国宋庆龄基金会机关党委常务副书记衣学磊，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保、副主任智刚等参加活动。

(责编：李圆征(实习生)、常红)