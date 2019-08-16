提升中国品牌国际话语权

为讲好品牌故事、传播山西形象，8月13日，山西省品牌与标准化建设促进会举办首次培训会，探究山西品牌发展之路。品牌建设是一项系统工程，不可能一蹴而就，山西品促会以品牌与标准化建设服务山西省高质量转型发展为任，为政府和企业搭好沟通与服务平台，助推山西品牌走向全国，乃至国际市场。

国家品牌网总编辑李刚讲授《“品牌的力量+中国品牌信誉评价解析”》时认为，该评价体系抓住了消费者感知为基础的品牌评价的制高点，具有较高的国际领先性，为企业树立公众形象，增强荣誉感、责任感提供支持。《中国品牌信誉评价指南》标准在提升中国品牌国际话语权上，迈出了重要一步。

凭借丰富的危机处理实践经验，结合舆情与危机管理典型案例分析，李刚就如何科学应对突发事件、正确疏导舆情等方面提出指导意见。

(责编：李圆征(实习生)、常红)