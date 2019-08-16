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中国海军西安舰抵达埃及亚历山大港

2019年08月16日21:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网8月16日亚历山大港电 （记者 黄培昭 曲翔宇中国海军第三十二批护航编队西安舰当地时间16日上午抵达埃及亚历山大港，开启为期四天的技术停靠补给。

中国驻埃及大使廖力强、使馆外交官以及中资机构、留学生、华侨华人代表近400人到码头热烈迎接，并参加登舰参观活动。埃及海军司令代表，亚历山大海军基地司令希沙姆少将等到场欢迎。

廖力强大使表示，今年是中华人民共和国成立70周年，人民海军建军70周年，中埃建交63周年，西安舰的到来具有特殊意义，将进一步增进两国两军友谊。

编队指挥员赵卫东表示，中埃友谊源远流长，此行来埃必将有助于加强中埃两国传统友谊，巩固两国海军之间的友好合作。

当天上午廖力强大使陪同编队赵卫东、周建明指挥员一行拜会了埃海军司令艾哈迈德中将。此后，西安舰还将与埃海军举行海上联合演习、足球友谊赛等系列活动。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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