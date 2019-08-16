美国推进对台出售F-16V战机 外交部回应

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹16日答记者问。

问：据报道，15日，美国总统特朗普在接受采访时称，我很快会同习近平主席通话。中方对此有何评论？

答：关于中美高层交往，我可以告诉你的是，中美元首一直通过会晤、通话、通信等方式保持着沟通。

问：据报道，特朗普总统表示，如中国领导人能亲自会见示威者，香港问题会有个愉快和开明的结局，他希望看到中方以人道方式处理香港问题。你对此有何评论？

答：我们注意到，特朗普总统此前曾说过，“香港的骚乱已经持续了很长时间”。

自6月以来，在香港发生的暴力犯罪活动不断升级，粗暴践踏法治和社会秩序，严重破坏香港稳定繁荣，公然挑战“一国两制”原则底线。当前最急迫和压倒一切的任务是依法止暴制乱，恢复秩序。中央政府坚定支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

问：据报道，16日，朝鲜发射两枚不明飞行物。中方对此有何评论？

答：中方注意到有关情况。当前半岛形势处于关键时期，中方呼吁有关方珍惜来之不易的缓和局面，多做有利于对话、消除紧张的事，尽快将领导人达成的政治共识落到实处，为推动半岛无核化、实现半岛及地区持久和平作出积极努力。

问：据报道，美国政府正推进对台出售80亿美元的F-16V战机。你对此有何评论？

答：美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八·一七”公报规定，干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，中方对此坚决反对，已就有关动向向美方提出严正交涉。

必须强调，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方要求美方充分认清有关问题的高度敏感性和严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得向台出售F-16V战机，停止售台武器和美台军事联系。否则，中方必将作出强烈回应，由此造成的一切后果将由美方承担。

问：据悉，一艘隶属中国公司的油船近期停靠在马来西亚港口，此前美国官员称这艘船装载的石油来自伊朗。中方对中国公司船只违反美对伊原油出口制裁有何评论？

答：我不掌握你提到的情况。我要再次强调，中方一贯反对单边制裁和所谓“长臂管辖”，包括中方在内的国际社会在国际法框架内同伊朗开展正常合作合理、合法，理应受到尊重和保护。

(责编：徐祥丽、杨牧)