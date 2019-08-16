俄外交部表示叙利亚境内任何行动均应得到叙政府同意

新华社莫斯科8月15日电（记者李奥）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日说，叙利亚境内的任何行动均应得到叙政府同意，因为这涉及叙利亚国家主权。

扎哈罗娃当天在俄外交部例行记者会上表示，反恐行动应该得到叙利亚政府的同意。这是首要且不可违反的条件，因为这涉及国家主权问题。

她说，俄方的这一立场不会发生改变，尤其是涉及土耳其意在实施的相关行动，俄方不会改变立场。叙利亚作为主权国家应控制其境内局势并有权做出相关决定。俄方反对以任何借口分裂叙利亚。

她还指出，俄方希望土耳其遵守俄土去年9月在俄罗斯索契达成的协议。根据该协议，俄土双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一地区。非军事区将由土耳其军人和俄罗斯军警组成的巡逻队监管。

土耳其国防部7日发表声明说，土耳其与美国军事谈判代表团当天就在叙北部建立“安全区”达成一致。土美两国将尽快建立一个联合行动中心，以协调和处理在叙北部建立“安全区”事宜。声明说，该“安全区”将成为一条“和平走廊”。

叙利亚外交部8日发表声明，拒绝美国和土耳其在叙北部建立“安全区”，认为此举侵犯了叙利亚主权和领土完整。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)