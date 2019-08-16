俄总理批准粮食产业发展战略

新华社莫斯科8月15日电（记者刘洋）俄罗斯联邦政府网站15日发布公告说，俄总理梅德韦杰夫已批准一项粮食产业发展长期战略。

公告援引梅德韦杰夫在政府会议上的讲话说，粮食是俄罗斯主要出口商品之一。作为世界重要粮食出口国，俄完全有能力在确保国内供应的同时继续扩大粮食出口。

这项战略要求政府把扩大粮食生产、提高粮食质量、拉动国内需求、发展基础设施和完善科技保障作为粮食产业发展重点。战略基本目标是在2035年前将俄粮食年产量和年出口量分别提高到1.4亿吨和5590万吨，理想目标是在2035年前将上述两项指标提高到1.5亿吨和6360万吨。

此外，战略还提出在2035年前将俄全国粮食播种面积扩大到5000万公顷，把粮食单位面积产量提高到每公顷3.53吨。为确保实现上述目标，俄政府应向粮食产业额外投资4.4万亿卢布（约合4700亿元人民币）。

据俄农业部统计，俄2018年粮食产量为1.13亿吨，2019年产量预计将达1.18亿吨。

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